JCE advierte al PLD de que su consulta interna de octubre no es vinculante

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:25/08/2021

La Junta Central Electoral (JCE) advirtió al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que la consulta interna que celebrará el 16 de octubre con vistas a la elección de su candidato presidencial no tendrá carácter vinculante ni definitivo, según un comunicado difundido este viernes.

“La citada consulta y su resultado no afectará al derecho que tienen los demás miembros" de la formación que no participen en la votación para manifestar posteriormente su intención de postularse como candidatos, ya que la JCE "no reconoce acuerdos internos" de ninguna formación "que contravengan o restrinjan el derecho de sus afiliados a ser aspirantes".

De esta manera, "el resultado de dicho proceso no tendrá un carácter vinculante o definitivo respecto de las aspiraciones en la citada organización política, las cuales deberán ser canalizadas una vez sean abiertos los plazos legales del calendario electoral”.

El pasado mes de abril, el PLD depositó tres comunicaciones requiriendo la colaboración del órgano electoral para celebrar la consulta, cuyo propósito es recavar información sobre el nivel de simpatías que tiene cada aspirante.

El Pleno de la JCE decidió acoger de forma parcial la solicitud, sujeta a condiciones, lo que supondrá "facilitar a la organización política solicitante los equipos electrónicos para que sean utilizados en la consulta interna, lo cual no incluye el software".

Asimismo, "facilitar el apoyo en cuanto a materiales, sin la identificación de la JCE, todo ello, a través de la Comisión Organizadora de la Consulta (CONAP)", apunta la nota.

Con las condiciones fijadas, queda claro que la JCE "no administra, no organiza, ni es arbitro, ni supervisor" de la consulta, aspectos que recaen sobre la autodeterminación del partido político y el este órgano electoral.

La JCE "no colaborará en la gestión de los recintos educativos donde funcionan los colegios electorales durante las elecciones generales, ni facilitará los padrones de los demás Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos reconocidos", indicó la JCE.

El órgano electoral recordó a todas las organizaciones políticas la prohibición de la promocionar y reconocer a los aspirantes como precandidatos o candidatos para ninguno de los niveles de elección previstos en la ley.

También instó a estas formaciones a establecer límites y prohibiciones para la realización de actos de precampaña y campaña electoral, puesto que aún no han comenzado los plazos dispuestos por la ley para tal propósito