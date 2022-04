Frente Amplio rechaza a Fuerza del Pueblo, porque es el PLD 2

Juan Dionicio Rodriguez Restituyo. Foto: © Mery Ann Escolástico. Acento.com.do Fecha:01/04/2022

El partido opositor Frente Amplio trabaja por la construcción de una opción política progresista fuerte que luchará para evitar la continuidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el regreso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de Leonel Fernández con su "PLD 2".

Así lo planteó el presidente del Frente Amplio, diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, quien argumentó que en la República Dominicana se necesita ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de continuar avanzando hacia una democracia con mayor justicia económica y menos exclusión social.

Resaltó que al tiempo que se luchará por evitar que el PRM logre prolongar su tiempo en el poder más allá de un cuatrienio, se enfrentará al PLD y a Fuerza del Pueblo en sus afanes por regresar al Gobierno.

Al definir a Fuerza del Pueblo, el partido que lidera Leonel Fernández, como el "PLD 2", el presidente del Frente Amplio dijo que las fuerzas progresistas rechazan esas aspiraciones.

Dijo que el Frente Amplio apoya Ley de Extinción de Dominio contra la corrupción, que tiene la importancia de que se dirigirá a los bienes obtenidos de manera ilícita.

No obstante, advirtió que si no se fortalece la institucionalidad la ley no serviría de mucho.

Reformas

El Frente Amplio, que participa en las conversaciones en el Consejo Económico y Social (CES) propone varias reformas: reducir el Congreso Nacional a una sola cámara, y reducir el número de provincias y, en consecuencia, la cantidad de legisladores.

Asimismo, establecer que la elaboración del Presupuesto Nacional y Ley de Gasto Público sea una atribución del Poder Legislativo, y no del Ejecutivo.

El diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo habló en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

El programa A PARTIR DE AHORA, de Gustavo Olivo Peña, se transmite por Acento TV, a partir de las 7 de la mañana. ACENTO TV transmite por los siguientes canales: 38 de Claro y Cable Onda Oriental; 39 y 439HD de Altice, 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros, 36 por UNE COMUNICACIONES en Constanza, La Vega; 455 Bloom Telecom en Higuey y 54 en WindTvo