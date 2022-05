Frente Amplio propone opción alternativa sin PLD ni FP

María Teresa Cabrera. Foto: © Mery Ann Escolástico. Acento.com.do Fecha:25/04/2022

La dirigente del Frente Amplio profesora María Teresa Cabrera declaró que esa organización trabaja para presentar a la población una opción política alternativa, que si bien aspira a superar al actual gobierno del PRM, impida el retroceso que sucedería si el PLD "en sus dos versiones" vuelve al poder.

Para el Frente Amplio el partido que lidera Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, es otra versión del mismo PLD, que no significa ningún cambio político respecto al partido morado.

La profesora Cabrera explicó que se necesita una nueva opción debido a que la sociedad dominicana arrastra inequidades, injusticias y niveles de pobreza que afectan a la mayoría de la población.

"No hemos superado la concentración de riquezas, pese a 60 años de crecimiento económico", precisó.

Resaltó que durante la dictadura trujillista (1930-1961) el poder y las riquezas estaban en muy pocas manos, y todavía se mantienen en unas cuantas familias.

Explicó que de cara a la coyuntura del 2020, el Frente Amplio adoptó una táctica: Lo fundamental era desplazar al PLD del poderm, y se logró

"Aunque teníamos información sobre la corrupción, no imaginábamos que era tanto como después se reveló. Pero ahora necesitamos una opción, que debe de ser construida, y para hacerlo tenemos que ser lo suficientemente creativos y novedosos en los métodos, no puede ser una simple suma de siglas; tienen que participar los sectores sociales que aspiran a una mejor sociedad y que no quieran el retroceso que ocurriría con el regreso del PLD en cualquiera de sus versiones".

María Teresa Cabrera habló en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

El programa A PARTIR DE AHORA, de Gustavo Olivo Peña, se transmite por Acento TV, a partir de las 7 de la mañana. ACENTO TV transmite por los siguientes canales: 38 de Claro y Cable Onda Oriental; 39 y 439HD de Altice, 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros, 36 por UNE COMUNICACIONES en Constanza, La Vega; 455 Bloom Telecom en Higuey y 54 en WindTvo