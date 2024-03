El descontento, desconfianza y desinterés, estarían entre las primeras razones por las cuales las personas se habrían abstenido de votar en los pasados comicios de febrero, según lo establece la recién publicada encuesta Gallup-RCC Media.

La consulta realizada por Gallup indica que, de manera general, el 54.3 % de los encuestados atribuyó el nivel de abstención a cinco razones fundamentales: un 20.0 % dijo que por descontento con todos los partidos políticos; un 15.4 % por desconfianza; 7.7 % por desinterés; 7.2 % por descontento con la gestión de Abinader y un 4.0 % no le interesaban los candidatos que estaban.

Asimismo, ante la pregunta De la siguiente lista de posibles razones de abstención en las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero, a su entender, ¿Cuáles son las tres más importantes?, el 29.7 % dijo que por descontento con todos los partidos políticos; un 29.0 % por desconfianza en la clase política y un 26.7 % dijo por poca conciencia ciudadana sobre la importancia del voto.

Otras razones citadas fueron el descontento con el gobierno/gestión de Luis Abinader con un 20.5 %; un 19.8 % dijo porque no había competencia con el partido de gobierno; un 18.3 % dijo necesidad de una nueva clase política que demuestre ser diferente, entre otras.

También se preguntó Por qué no votó en las elecciones municipales del 18 de febrero y el 22.9 % dijo no tenía deseos/ánimos; el 15.3 % dijo dificultades para ir a votar y un 13.3 % dijo no tenía simpatía por ninguno de los candidatos.

Otras razones fueron por enfermedad, no votan el lugar que viven, no tenían cédula, tenía trabajo o le tocó trabajar, no tener dinero, no salió en el padrón, así como que no le gusta votar.

Por otro lado, el 75.5 % dijo que ejerció el sufragio, mientras que un 24.5 % dijo no.

De acuerdo con la Junta Central Electoral (JCE) la abstención superó el 53 %, con un total de 3,775,587 votos emitidos, lo que representa el 46.67 % de un censo de 8,105,151 millones de votantes.