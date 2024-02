Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por motivo de las elecciones municipales, a celebrarse este domingo 18 de febrero, la Junta Central Electoral (JCE) recordó que el expendio y distribución de bebidas alcohólicas queda prohibido 24 horas antes de los comicios y en las 12 horas posteriores al cierre de votaciones.

"Desde veinticuatro (24) horas antes de la elección, es decir, desde las 7:00 a.m. del sábado 17 de febrero de 2024, no podrá expenderse ni distribuirse a ningún título bebidas alcohólicas, hasta doce horas después de terminada la votación, es decir, hasta las 5:00 a.m. del lunes 19 de febrero de 2024″,

La restricción rige desde 24 horas antes y hasta 12 horas después de culminado el proceso electoral de este domingo y lo mismo sucederá cuando en mayo se celebren las elecciones presidenciales en República Dominicana.

Qué dice la ley al respecto*

Artículo 232.-

Prohibición del expendio de bebidas. Desde veinticuatro (24) horas antes de la elección, no podrá expenderse ni distribuirse a ningún título bebidas alcohólicas, hasta doce horas después de terminada la votación.

Párrafo.-

Se exceptúan de las disposiciones de este artículo, aquellas instituciones hoteleras que se encuentran ubicadas en las zonas turísticas, las cuales deberán ser debidamente identificadas por la Junta Central Electoral, conjuntamente con las organizaciones acreditadas por ante los organismos oficiales y que agrupan estos establecimientos.

*Ley del Régimen Electoral 20-23:

Mediante estas normativas y la participación activa de la ciudadanía, se pretende asegurar un desarrollo de las elecciones transparente y equitativo, velando por que cada opinión sea debidamente considerada y que la decisión de los votantes sea respetada. La implementación de la veda electoral se erige como una medida esencial para resguardar la integridad del proceso y fortalecer la confianza en el sistema democrático.

El documento aclara que "se exceptúan de las disposiciones de este artículo, aquellas instituciones hoteleras que se encuentran ubicadas en las zonas turísticas, así como también en otras localidades del país".

