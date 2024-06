El exmiembro de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares advirtió que sería un error que, de cara a la reforma constitucional que promueve el presidente Luis Abinader, se decida unificar las elecciones municipales con la congresual y presidencial.

El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indicó que el mejor modelo es el que se implementó en la reforma a la Carta Magna de 1994 el cual contemplaba elecciones cada dos años, es decir, en un proceso se escogían las autoridades municipales y legislativas, y dos años después se votaba para escoger al presidente de la República.

Agregó que si unifican los tres niveles de elección República Dominicana se igualaría con Honduras como los únicos países en el continente americano que celebran los comicios en una misma fecha, ya que eso no se produce en otras naciones del hemisferio, ni mucho menos en las grandes democracias europeas.

Olivares calificó como un mito el argumento de algunos grupos de poder en el sentido de que con procesos electorales separados se incurre en enormes gastos, se afecta el dinamismo de la economía y se está en campaña permanente, al tiempo que indicó que estos carecen de sentido.

Esos argumentos carecen de sentido porque el país ha pasado dos procesos electorales este año, el último de los cuales fue el del 19 de mayo donde resultó reelecto el presidente Luis Abinader quien todavía no ha jurado para un nuevo mandato, y ya hay dirigentes políticos promoviendo sus aspiraciones para los comicios del 2028.

Sostuvo que fue un error “grave” unificar las elecciones para un mismo año, con una separación de tres meses. Definió el gobierno local como “el otro gobierno, el cercano a la gente, al pueblo, al ciudadano, y ese gobierno local tiene un ejecutivo y un legislativo.

“Deben ser elecciones separada, es lo que conviene, además la gente no tiene que esperar cuatro años para pasarle factura al gobierno, lo pueden hacer cada dos años, sí usted lo hizo bien va a tener, probablemente, más alcaldes, y si lo hizo mal tendrás menos ejecutivos municipales, igual se aplica a los alcaldes que se someterán al escrutinio de sus votantes, que sus posibilidades electorales serán conforme a cómo haya sido su gestión, y no dependerán del arrastre”, recalcó el dirigente perremeista.

Olivares manifestó que sería un daño a la democracia la unificación de los comicios en un solo proceso. “Ojalá eso no ocurra, y en caso de que no sea de medio término, sea con un año separadas que es el tiempo razonable”.

Precisó que uno de los beneficios que tienen las elecciones de medio términos es que los gobiernos deben invertir en obras que mejoren las condiciones de vida de los municipios, y recordó que en tiempo de elecciones se asfaltan las calles de los barrios pobres, y hasta los callejones, y lo mismo se hace con los caminos vecinales, lo cual no es frecuente cuando no hay procesos electorales.

Por otro lado, Olivares advirtió al expresidente Leonel Fernández que él no es dueño de la Constitución para decir que la Carta Magna no se toca, a la vez que le indicó que esas no son expresiones de un demócrata.

“Nadie es dueño de la Constitución, el presidente Fernández no es dueño de la Constitución, si usted es un demócrata no puede ir a decir, sobre la base de un proceso transparente, que no se toca la Constitución, usted no es dueño de la Constitución para decir que no se toca, y quién le dijo a usted que la Carta Magna no se toca, porque, siendo así, sería una Constitución pétrea, fundada sobre la base del autoritarismo”, expresó.

Proselitismo

Según Olivares el PRM podría sancionar aquellos dirigentes que se dediquen hacer proselitismos extemporáneos con miras a los comicios del 2028, ya que estarían violentando los estatutos de la organización y la ley orgánica de Régimen Electoral que establecen los plazos para realizar dichas actividades.

“Una cosa es usted hacer sus gestiones, normales, visitar la gente y todas esas cosas, y otra es realizar actividades de precampaña, eso no se va a permitir en el PRM, está la libertad de expresión de usted conversar con los compañeros del partido, eso es otra cosa, entonces, lo que no se puede permitir es actividades de campaña, y si hay ese tipo de activismo podría haber sanciones, claro que sí”, advirtió el vicepresidente de la organización oficialista.

Olivares aclaró que ese es el mensaje del partido, que ya fue comunicado por el presidente de la organización José Ignacio Paliza, “porque quien incurren en precampaña a destiempo está violando sus estatutos, además de la ley”.