El Partido Revolucionario Moderno (PRM) es el partido que más se acerca a la socialdemocracia, entre todos los partidos del sistema político dominicano, porque ha puesto en marcha políticas de protección a las mujeres, asume los compromisos del cambio climático y destinado recursos desde el gobierno hacia el municipalismo, declaró el sociólogo y promotor de la organización Articulación Democrática, Domingo Matías.

Esta nueva entidad se identifica con la socialdemocracia, y sostiene que es necesario promoverla como el mejor sistema de gobierno, aunque la nueva entidad se define como un grupo sociopolítico, no electoral ni partidario, y tampoco tiene vocación de poder, sino de influir e incidir en las decisiones de los gobiernos.

Consideró que las políticas públicas de participación social, justicia independiente y reforma fiscal son otros factores que acercan más al PRM a la socialdemocracia, y sostiene que al llegar al poder el PRM dedicó dos años a dar respuestas a múltiples crisis que heredó o que llegaron luego de la pandemia de Covid.

Dijo que en el aspecto legislativo el PRM no se acerca tanto a la socialdemocracia, porque sus legisladores están más atentos a las posiciones de sus críticos, en la derecha política, que nunca estarán con ellos en nada. Y citó el caso de las tres causales, que el PRM no las ha aprobado, pero el presidente Abinader las apoya y los legisladores hacen caso a las críticas de la derecha y no a los simpatizantes de esa aprobación, que son más del 80 por ciento del país.

Domingo Matías dijo que la socialdemocracia hay que estudiarla y promoverla más en el país porque muchos del PRM no la conocen y no saben que se trata del socialismo democrático que sustentó José Francisco Peña Gómez.

Definió a Cuba como una dictadura, a Venezuela como un sistema autoritario, a Nicaragua como una dictadura marcada por el nepotismo más brutal, y a los gobiernos de México, Brasil y Bolivia como más cercanos a la socialdemocracia. De El Salvador dijo que Bukele ha impuesto una democracia autoritaria, que dejará un legado transitorio.

Sobre República Dominicana dijo que es una democracia, con expresiones dentro del socialismo democrático, que funciona con derechos y justicia independiente. Es una democracia funcional, expresó Matías.

Domingo Matías, que es viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se difunde todos los días a través de AcentoTV.