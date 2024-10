Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pese a las advertencias del presidente de la República, Luis Abinader, sobre suspender sin sueldo y cancelar a aquellos funcionarios que no hayan presentado su declaración jurada de bienes, cuatro senadores aún no han cumplido.

Han transcurrido 35 días, desde que el jefe de Estado indicará durante LA Semanal que otorgaba un plazo de 15 días para realizar dicho proceso, y las medidas anteriormente mencionadas serían aplicadas si en un segundo plazo idéntico continuaba la mora.

En el Congreso, los senadores electos Dagoberto Rodríguez Adames (Independencia), y Secundino Velázquez Pimentel (Pedernales), aún no han presentado su informe.

Rodríguez Adames fue senador de la Republica desde 1994 hasta 2006, ocupando una curul nuevamente para el período 2024-2028, mientras que es la primera vez en la Cámara Alta para Velázquez Pimentel.

Tampoco han presentado informe Carlos Manuel Gómez Ureña (Espaillat), Ramón Rogelio Genao Durán (La Vega), quienes repiten en sus cargos.

De acuerdo con el artículo 5 de la citada ley, los funcionarios públicos obligados a declarar

tienen que presentar, dentro de los treinta días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal.

El plazo de Ley venció el pasado lunes 16 de septiembre.

A diferencia del mandatario, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó que no habría sido flexible porque "el plazo ya estaba dado".

"Todos nosotros ya somos grandes y tenemos que ser responsable para que en el tiempo debido haber presentado nuestra declaración jurada".

Ministros en el cargo

Sobre los ministros que repiten en su cargo, los funcionarios Víctor -Ito- Bisonó, de Industria, Comercio y Mipymes; Mayra Jiménez, de la Mujer; Carlos Bonilla Sánchez, de Vivienda y Edificaciones, no deben presentar su informe de patrimonio, a menos que sea requerido por la Cámara de Cuentas.

Tampoco deben hacerlo Pável Ernesto Isa Contreras, de Economía, Planificación y Desarrollo; José Manuel Vicente, de Hacienda; Roberto Álvarez, de Relaciones Exteriores; Milagros Germán, de Cultura; David Collado, de Turismo y Luis Miguel De Camps, de Trabajo, quedan exentos.

De igual forma, Deligne Alberto Ascención Burgos, de Obras Públicas y Comunicaciones y Víctor Atallah, de Salud Pública.

Esto, de acuerdo al artículo artículo 5 de la Ley 311-14 , párrafo I, que establece que los funcionarios públicos deberán presentar su declaración de patrimonio "cada vez que un funcionario público de los señalados en el Artículo 2 inicie el ejercicio de un cargo, o sea reelegido para un nuevo período".

Sobre esto, la Cámara de Cuentas emitió una circular en la que indica que en los casos en los que no exista cambio de designación o de nombramiento, así como que la norma no establezca un período determinado de duración del cargo de lo cual se requiera ratificación, no resulta obligatorio presentar actualización de DJP. Sin embargo, aclaró que permanece abierta la opción de actualizar las informaciones que corresponda a la declaración jurada en ocasión de cambios en su patrimonio.

"Todo funcionario publico podrá realizar actualización de DJP de manera voluntaria en atención a los principios de transparencia y rendición de cuentas".