Danilo: "Estamos ante una crisis, no pedimos un milagro, pero que no nos haga retroceder"

Acto del PLD en Azua, encabezado por el expresidente Danilo Medina.

El expresidente Danilo Medina, líder del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó este domingo el Gobierno de Luis Abinader, a quien pidió no llevar el país al retroceso, aunque reconoció que no se le puede pedir un "milagro" en el presente momento de crisis.

En un discurso en un acto político en Azua, el exjefe de Estado dijo reconocer, que "estamos ante una crisis", por lo que "no pedimos que se haga un milagro", solo, "que no nos hagan retroceder, no nos llevan 20 años atrás".

De acuerdo con Medina, en la actual gestión, "derechos fundamentales, que dábamos por supuestos, están en peligro" y entre ellos puso de ejemplo la alimentación.

En cientos de miles de hogares, según dijo, "las raciones diarias se están reduciendo drásticamente".

En este punto criticó la decisión del Gobierno de eliminar por seis meses varios productos de consumo masivo, lo que, a juicio de Medina, no ayudará al consumidor final.

También denunció el supuesto deterioro de servicios como el Sistema 9-1-1 y la asistencia vial, o "la precariedad" en la tanda extendida de las escuelas públicas y en las estancias infantiles.

"Les pedimos que tengan compasión, que miren a su alrededor y escuchen el clamor de la gente", agregó Medina en la actividad donde juramentó a nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización que el preside