Tras no conseguir la candidatura para la alcaldía en el 2020, en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuando aún era el director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Silvio Durán lo intentó de nuevo en las pasadas elecciones municipales del 18 febrero de 2024, pero sin éxito.

En 2023 Durán se promovía como el candidato que contaba con el programa de trabajo para transformar para bien la ciudad de Santiago. Para entonces competía con sus compañeros de partido, Víctor Fadul y Jefrey Infante.

El profesional de la ingeniería, que administró la Coraasan los ocho años de Gobierno del PLD y Danilo Medina, planteó que era su tiempo, que era su última apuesta en la política, porque ya había agotado todos los procesos.

Silvio Durán, cuando era dirigente del PLD.

Pero, en marzo del 2023 Durán tronó en contra de la dirigencia del PLD en Santiago y acusó a José Ramón Fadul (Monchy), integrante del Comité Político, de querer imponer a su hijo Víctor Fadul, como candidato a la alcaldía y a su hija Haydée Fadul, como candidata a diputada.

En ese momento Silvio Durán denunció que en el PLD se vivían los tiempos en los cuales una especie de “zares” tomaban las decisiones internas para beneficiar a los suyos.

Poco tiempo después el hasta entonces dirigente de la “corriente danilista” dentro del PLD, anunció su renuncia y pasó a formar parte del partido Fuerza del Pueblo (FP), que lidera, el ex presidente Leonel Fernández Reyna.

“Ya no puedo seguir en el PLD. Expresé lo que tenía que expresar, por el bien de la organización. Me voy a dedicar a trabajar en lo que siempre he hecho, y a crear un movimiento social humanista que luche por el bien de la gente”, anunció Silvio Durán, en su cuenta de la red social X, el 16 de marzo del 2023.

Ya para el 10 de abril de 2023, se anunciaba un acto en el Salón Imperial del Hotel Matún de Santiago, para la juramentación de Durán en FP.

Esta decisión llevó a Silvio Durán a intensificar su campaña por la candidatura a la alcaldía con su nuevo partido, Fuerza del Pueblo. En sus aspiraciones competía con Altagracia González, integrante de la Dirección Política, pero en octubre del 2023, anunció que apoyaría a Jeffrey Infante, quien había renunciado del PLD, en la primera semana de agosto para ingresar a FP. Ocurrió que FP negoció una alianza con el PLD y apoyó la candidatura de Víctor Fadul. El 18 de febrero el candidato de la alianza opositora quedó en segundo lugar, con un 35 % de los votos, detrás del ganador Ulises Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que sumó 65 %.

Luego de los resultados de las elecciones municipales del 18 de febrero, una de las primeras declaraciones de Silvio Durán consistió en descalificar a su compañero de partido Demóstenes Martínez, candidato a senador de FP, y también atacar a su antiguo compañero de partido Marino Collante, candidato del PLD.

Silvio Durán con Leonel Fernández.

Advirtió Durán que el candidato a senador del PRM, Daniel Rivera, ganaría, porque los partidos FP y el PLD debieron presentarse aliados, y no separados.

El siguiente paso de Durán fue anunciar su renuncia a la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, bajo el alegato de que no tenía la energía y la salud para hacer el trabajo que se requería en esa organización, razón por la cual recomendó que se pusiera a su hermano Martín Durán en su lugar.

Justicia Social y su "poder de sanación"

Silvio Durán, ahora en el partido Justicia Social, que lidera Julio César Valentín.

Para la fecha se dio como un hecho el retiro de Silvio Durán de los escenarios políticos, hasta que amarró un acuerdo para sustituir a la regidora Yudelka Castellanos, como presidenta municipal, del partido Justicia Social.

Con su más reciente decisión política Silvio Durán vino a recibir una especie de “poder de sanación” del partido Justicia Social, ya que el exdirector de la Coraasan había anunciado su retiro de Fuerza del Pueblo por "asuntos de salud", bajo el alegato de que no se sentía con la energía suficiente para el trabajo político.

No obstante, una vez juramentado en Justicia Social, el 10 de abril del 2024, en el hotel Aloha Sol, Silvio Durán, recuperó su salud y su energía, y anunció su decisión de trabajar todo cuanto sea necesario para que se logre la reelección del presidente Luis Abinader y el fortalecimiento de Justicia Social, que lidera el exsenador de Santiago, Julio César Valentín. Precisamente el 10 de abril se cumplió un año de la entrada de Durán en FP, partido que abandonó para ingresar a JS.

Aunque Durán no ha ingresado al gobernante PRM, apoya a los candidatos de ese partido a través de la alianza con JS, lo que viene a ser la cuarta organización política a la que se vincula el exdirector de la Coraasan en apenas un año.

“Debemos llenar las urnas el 19 de mayo votando 34 por Justicia Social, y ahí estará el presidente de la República, Luis Abinader y el senador de Santiago, Daniel Rivera. Vamos a trabajar y caminar”, proclamó Silvio Durán.

En su discurso alabó las condiciones políticas de Julio César Valentín, de quien dijo es un gran trabajador político y que siempre está cuando los compañeros lo necesitan. Agregó que, por esa razón, hoy el partido Justicia Social es la cuarta fuerza municipal.

“Vamos señores a caminar, yo siempre digo que las campañas se ganan con poco dinero y caminando, visitando la gente. Y nosotros tenemos que convertirnos en héroes caminando, para que Justicia Social, sea una realidad”, dijo Silvio Durán, al ser juramentado como presidente municipal, por el secretario general de JS, Angolino Germosén.

Para Silvio Durán, el partido Justicia Social ha sido más exitoso que el PLD en su salida a la competencia electoral. Recordó que el PLD, fundado en diciembre de 1973, y cinco años después soo obtuvo 18 mil votos en las elecciones generales, y tardó hasta 1982 para ganar una alcaldía, mientras que JS lo logró en sus primeras elecciones el pasado 18 de febrero.