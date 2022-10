Consulta Ciudadana del PLD: qué es y quiénes son los favoritos

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ajusta los últimos detalles para la realización de la Consulta Ciudadana este domingo 16, proceso con el que determinará quién de los seis aspirantes cuenta con el mayor nivel de simpatía para alcanzar la precandidatura presidencial.

La organización política, dirigida por su presidente Danilo Medina, ha informado que más de seis millones de ciudadanos podrán participar y elegir a su favorita durante la Consulta. No obstante, según ha explicado la comisión que organiza la consulta, las expectativas del PLD es que por lo menos 800 ciudadanos y ciudadanas participen.

Entre éstos estarían las personas no inscritas en padrones de otros partidos, los nuevos miembros que se hayan registrado en el PLD y los afiliados en el partido.

El partido también ha destacado que instalará un total de 2, 732 centros de consulta, que operarán en 1582 recintos escolares.

En tal sentido, se ha instruido a los directores regionales y distritales del Ministerio de Educación para que faciliten al PLD el uso de los planteles solicitados.

A través de la comunicación MINERD-DESP.0871 del pasado día 29 de septiembre, la institución también ratifica la autorización que hecha a la “Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales del PLD” para el uso de las escuelas, liceos y politécnicos.

La jornada de Consulta Ciudadana se hará desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde de este domingo.

Los aspirantes

Margarita Cedeño.

El antropólogo social y analista político Bernardo Matías afirma que las tres aspiraciones mejores posicionadas en el PLD son Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Britoy Abel Martínez.

Considera que Margarita Cedeño centra su discurso en la defensa de las políticas sociales de los gobiernos peledeístas, y junto a Domínguez Brito encarna las ideas más progresistas del PLD.

Abel Martínez.

Indica que Cedeño cuenta con el apoyo de líderes con influencia y poder dentro de la organización política, lo cual compensa su débil identidad partidaria. Pero en su contra opera la cultura patriarcal de la sociedad dominicana, que es su principal contrincante.

Sobre Francisco Dominguez Brito, Matías observa que basa sus discurso en la defensa de la ética, la transparencia y la reconfiguración de un nuevo marco jurídico del Estado.

También cuenta con el apoyo de algunos de los nuevos liderazgos del PLD que responden a ideas progresistas sobre el estado y la sociedad. No obstante dice que Domínguez Brito experimenta un aparente descenso en su posicionamiento político en los últimos meses.

Francisco Domínguez Brito.

Respecto al alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez, el analista señala que ha asumido el discurso más conservador al interior del PLD y de la sociedad.

Maritza Hernández.

"Es el candidato que más presenta el perfil para lograr una unidad electoral entre el PLD y la FP. A su alrededor se mueve una nebulosa: aceptar los resultados de las primarias si pierde", expresa.

Karen Ricardo.

El analista político entiende que hay tres aspirantes más que no pasan de aspiraciones simbólicas o testimoniales: Luis de León, que se proclama boschista; Maritza Hernándezy Karen Ricardo.

JCE dice no es vinculante

La Junta Central Electoral (JCE) ha advertido al PLD que la consulta interna no tendrá carácter vinculante ni definitivo.

“La citada consulta y su resultado no afectará al derecho que tienen los demás miembros de la formación que no participen en la votación para manifestar posteriormente su intención de postularse como candidatos, ya que la JCE no reconoce acuerdos internos de ninguna formación que contravengan o restrinjan el derecho de sus afiliados a ser aspirantes”, destacó la Junta a través de un comunicado.

Agregó que el resultado de dicho proceso no tendrá un carácter vinculante o definitivo respecto de las aspiraciones en la citada organización política, las cuales deberán ser canalizadas una vez sean abiertos los plazos legales del calendario electoral