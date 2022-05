Chú Vasquez acude al Congreso en lugar del director PN para hablar sobre muerte de civiles

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, aseguró que el proceso de reforma a la Policía Nacional “amerita tiempo”, sin embargo, lo que sorprendió a varios legisladores en un encuentro que se sostuvo hoy en la Cámara de Diputados, fue la ausencia del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then para tratar este tema.

El pasado jueves, la Comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja, citó a Then para explicar los avances de la reforma policial y las condiciones del fallecimiento del joven David de los Santos en un destacamento del Ensanche Naco, pero el funcionario público no se presentó a la reunión como estaba pautado.

“¿Cuándo salió el decreto destituyendo al jefe de la Policía? ¿Por qué él no estuvo en la rueda de prensa de las 14 medidas y tampoco apareció aquí? Entonces, ¿cuándo salió el decreto de que lo están suplantando?”, cuestionó el diputado y miembro de la comisión, Sócrates Pérez.

El vocero de diputados de Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, precisó que “si no viene es porque se le dio la orden de que no venga, porque si se le da la orden de que asista y cumpla con ese mandato constitucional, él no va a dejar de venir”.

A estos cuestionamientos, Jesús Vásquez respondió a la prensa que él acudió al evento porque representa la más alta autoridad en esa materia.

“Nosotros hemos venido a dar las explicaciones pertinentes, recuerden que tanto la Policía Nacional como la Dirección Nacional de Migración están bajo la sombrilla del Ministerio de Interior y Policía”, destacó.

La convocatoria

El pasado miércoles 4 de mayo, la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados dio a conocer que fue citado el director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, para que explique las circunstancias en las que murieron tres civiles estando bajo custodia policial.

Carlos Sánchez, presidente de la citada comisión, se refirió a los casos de David de los Santos, de 24 años, quien murió el 1 de mayo; José Gregorio Custodio, de 37 años (17 de abril), y Richard Báez, de 30 años (5 día de abril)