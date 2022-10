Campaña a destiempo: el PRM tuvo que responder a embestida de la oposición

Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, planteó que la campaña electoral a destiempo es una embestida de la oposición, a la que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) "ha tenido que responder".

"Pienso, con toda honestidad, que al país le haría bien una parada, porque indudablemente que ante la embestida de la oposición: Fuerza del Pueblo, con un candidato en permanente campaña; y el PLD, que hasta con mucha sutileza escogió disfrazadamente su candidato. Ante esas circunstancias, indudablemente, que el PRM no puede quedarse sentado, porque tiene que reaccionar", afirmó.

El legislador alegó que deben reaccionar porque son el partido de gobierno, y "porque pretendemos y tenemos el derecho de poder optar para quedarnos a partir del año 2024 al frente del Estado dominicano, y si nos quedamos sentados viendo cómo, olímpicamente, otros partidos salen a hacer actos, que, aunque no están prohibidos por la ley… pero, indudablemente, son parte importante del trabajo electoral que vienen a hacer los partidos. Entonces, nuestro partido se ha visto en la obligación de organizar algunas situaciones".

Pacheco dijo que ojalá la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos lleguen a un acuerdo, "pero, si no se ponen de acuerdo, ¿qué podemos hacer, si los otros están haciendo el trabajo? Yo no voy a decir que la oposición sí y el PRM no".

Aseguró que todas los partidos políticos han organizado sus fuerzas para trabajar en el proceso de inscripción de militantes, además de la preparación para participar en el proceso electoral que comienza el año próximo.

Este jueves, la JCE se reuniócon las organizaciones políticas para tratar el tema de la campaña a destiempo, y les propuso suscribirse a un acuerdo para garantizar la integridad electoral y eliminar las actividades proselitistas antes del período establecido por la ley.

El órgano comicial le otorgó a estas entidades un plazo de 4 días calendarios para evaluar la propuesta y fueron convocados para el próximo jueves 3 de noviembre, con el objetivo de firmar formalmente la carta de compromiso.

A la salida del encuentro, los representantes de los partidos políticos aseguraron que acatarán la iniciativa y todas las disposiciones de la institución electoral.

Sin embargo, las organizaciones se culpan entre sí por violentar las leyes electorales.

El PRM dice que Fuerza del Pueblo tiene un candidato en permanente campaña (refiriéndose a Leonel Fernández); y que el PLD escogió su candidato presidencial