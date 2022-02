Bonny Cepeda apoyaría reelección de Abinader y cree que un expresidente será encarcelado

Bonny Cepeda con Graymer Méndez.

El merenguero y viceministro de Cultura Bonny Cepedadeclaró que apoyaría una eventual reelección del presidente Luis Abinader, y al mismo tiempo consideró que un expresidente dominicano será encarcelado por corrupción, como ocurrió con el exgobernante hondureño Juan Orlando Hernández.

Asimismo, expresó su apoyo a la propuesta de Guido Gómez Mazara para la elección interna en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) mediante el voto sea universal, directo y secreto.

Expresó que apoyaría una eventual reelección del presidente Luis Abinader y que continuará trabajando para aportar al buen desempeño de la actual gestión gubernamental.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad que un ex presidente dominicano sea apresado y enviado a una cárcel internacional, como el caso reciente del ex Jefe de Estado de Honduras, Juan Orlando Hernández, Cepeda señaló que, "Yo creo que va a pasar, no quiero mencionar nombre, pero creo que pasará".

Al destacar cualidades positivas de Gómez Mazara, el viceministro para la Descentralización y Coordinación Territorial del Ministerio de Cultura, consideró que la postura de que en la convención que será realizada este año el voto sea universal, es una posición democrática.

Cepeda enfatizó que nunca ha militado en una organización política, pero que próximamente se inscribirá como miembro del Partido Revolucionario Moderno.

Por otro lado, el funcionario no descartó una posible candidatura a senador. "Tengo que replantearme para ver que yo puedo hacer y servirle al país desde cualquier lugar en el que se pueda estar".

Con relación a las críticas del dirigente del PRM, Ramón Alburquerque, a la gestión del primer mandatario Abinader, enfatizó que él tiene todo el derecho de expresar su postura sobre el desempeño del gobierno