"Yo mejor dejo de hacer política antes de irme del PLD", así de contundente fue el diputado Bolívar Valera en febrero del 2022, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de abandonar las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y pasar al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sin embargo, a poco más de un año, Valera no solo dio marcha atrás respecto a su permanencia en el PLD, cuando el pasado 16 de junio, a través de un vídeo, anunció que abandonaba el partido morado, sino que este 14 de julio (a poco menos de un mes de su renuncia) se juramentó en el PRM, entidad de la que afirmó no se dejaría seducir.

"Yo no me voy del PLD. Mi agradecimiento hacia Danilo Medina… mi lealtad hacia Danilo Medina no es negociable. Yo mejor dejo de hacer política antes de irme del PLD", afirmaba en una entrevista concedida al medio digital Ciudad Oriental, y que hoy se ha convertido en tendencia en redes sociales.

El acto de juramentación del legislador se realizó este viernes en el Club Deportivo y Cultural Framboyán, en Los Minas, Santo Domingo Este.

Sobre la renuncia al PLD

Al momento de dar a conocer su renuncia, Valera agradeció a los dirigentes y militantes de la organización por la acogida y oportunidades otorgadas, mismas que le dieron la posibilidad de hacerse de una curul por Santo Domingo Este.

"Agradezco al PLD, sus dirigentes y militantes por su acogida y oportunidades, pero es tiempo seguir trabajando y aportando a mi país desde otros espacios", dijo.