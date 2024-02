El consultor jurídico del poder ejecutivo, Antoliano Peralta informó que esta semana será introducida una modificación a la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

“La ley en sentido general no es mala y cumple con el mandato constitucional, pero hay algunas disposiciones que no están clara, yo no lo veía así, pero me sumo a que hay que revisarla”, expresó Peralta.

Entrevistado en el programa Más Cerca, Peralta aseguró que luego de que el presidente de la República, Luis Abinader indicara que está en disposición de abrir un diálogo para revisar los artículos de la pieza legislativa que fueran necesario, se han celebrado dos reuniones, se creó una comisión de cuatro abogados, dos del gobierno y dos de la Sociedad Dominicana de Diarios.

Agregó que se espera que durante esta semana sea creada una propuesta de modificación y se presente en la mesa de diálogo para la aprobación de los sectores que han objetado la nueva ley.

Asimismo, manifestó que la pieza legislativa se divide en dos grupos por un lado los que opinan en medios de comunicaciones y redes sociales sin haber leído la ley, mientras que el otro grupo son juristas que no comparten la totalidad de la ley y otros la comparten completamente.

De igual forma, Peralta afirmó que la ley 1-24 es un mandato de la Constitución y el objeto de la dicha ley se ha perdido en la “bruma de la discusión”, aseguró que dicho objeto es organizar el sistema de inteligencia según el articulo 261 de la Constitución.

Peralta destacó que la ley 1-24 crea que el sistema nacional de inteligencia para que el servicio de inteligencia del Estado trabaje en coordinación como lo establece la Constitución, además la pieza legislativa "define y limita los objetivos para los macrodelitos y asuntos que atenten contra la seguridad del Estado", precisó.

