El alcalde de Santiago, José Ulises Rodríguez Guzmán, rehusó ofrecer detalles sobre la situación financiera encontrada en el Ayuntamiento, con la explicación de que no mira para atrás y que no se puede distraer, porque tiene que encarar la limpieza de residuos sólidos de la ciudad.

“Lo que tiene que ver con detalles financieros, eso se va a convocar una rueda de prensa donde ustedes podrán preguntar todo lo que quieran, pero ustedes tienen que saber que se toma un tiempo”, afirmó el alcalde.

Previo a la toma de posesión de Ulises Rodríguez, se designó una Comisión de Transición encabezada por Arismendy Dájer, que se encargaría de la situación económica del Ayuntamiento.

“Yo no miro mucho para atrás, para eso hay técnicos, los que quieran buscar que busquen, yo mando a investigar y me siento, si me distraigo se perjudica la ciudad", aseguró Rodríguez.

En un primer encuentro con representantes de medios de información, el alcalde también se rehusó ofrecer detalles relacionados con el nuevo uniforme que usan los trabajadores del departamento de limpieza, el cual estrenaron después de su juramentación el 24 de abril del 2024.

El alcalde solo se limitó a decir que "no le costó un centavo a la Alcaldía", sin ofrecer informaciones de quien lo hizo y quién lo pagó.

“No puedo dar números, no puedo dar informaciones que no estén acabadas. No le costó un centavo a la Alcaldía, porque los fondos se van a administrar con transparencia, con responsabilidad y me atrevo a adelantar a ustedes algo, las recaudaciones van a incrementar en lo inmediato”, respondió.

La gestión que representa el alcalde Ulises Rodríguez ha estado concentrada en operativos de limpieza en las calles, la intervención de “vertederos improvisados” y el mercado del Hospedaje Yaque.