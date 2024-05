Your browser doesn’t support HTML5 audio

08/05/2024 · 11:00 AM

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, consideró este martes que quien obtuvo mayor ventaja en el pasado debate del 24 de abril fue el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, y que en contraposición, Leonel Fernández, del opositor Fuerza del Pueblo, fue el principal perdedor del encuentro.

Aunque el mandatario asegura que sus estudios de preferencias políticas le dan entre 63 y 71 por ciento de intención de votos a su favor, sobre todo cuando se mide el voto efectivo, indicó que a los dos candidatos opositores les convino el debate electoral más que a él, pero consideró que, de sus opositores, Fernández, a quien se le atribuye más condiciones intelectuales, fue el principal derrotado.

“El que mejor lo hizo fue Abel Martínez”, consideró Abinader durante un encuentro con periodistas en Washington, Estados Unidos, donde el gobernante recibirá el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas y además participará como orador en la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas.

Al preguntarle sus expectativas sobre los resultados electorales en el Senado, el candidato por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, prefirió no dar un número específico, y aseguró que será “lo que diga la voluntad del pueblo”.

Valoró a Víctor Fadul, a quien conoció en el Consejo de la Magistratura, y expresó la gran simpatía que tiene por diputado peledeísta, igual que la simpatía que siente por Omar Fernández, diputado por la Fuerza del Pueblo y candidato al Senado por el Distrito Nacional.

Sin embargo, dijo estar convencido de que Guillermo Moreno ganará las elecciones en el Distrito.

Para el presidente, aunque perdió, un gran ganador de este proceso es Víctor Fadul, así como Omar Fernández, que han ganado relevancia como figuras políticas.

Campaña mínima

En lo referente a la campaña de cara al 19 de mayo y las elecciones del pasado 18 de febrero, el presidente Abinader, quien busca la reelección para el cuatrienio 2024-2028, sostuvo que él y su partido han hecho la campaña mínima y que la oposición ha tenido más dinero que nunca para hacer su campaña electoral.

Asimismo, al referirse a las elecciones del pasado 18 de febrero y las acusación por parte de la oposición sobre la instalación de casetas próximo a centros de votación, dijo que “nunca nadie vio casetas en las elecciones que no fueran las que instaló el PLD”, y que en la última campaña electoral municipal el candidato a alcalde del PLD, Domingo Contreras, instaló 7 casetas.

“Ellos dijeron siempre que Domingo Contreras estaba ganado”, afirmó.

Sobre las pensiones solidarias

Ante las críticas de la oposición por el otorgamiento de las pensiones solidarias, Abinader dijo que su gobierno ha otorgado pensiones especiales a 60 mil personas, como ha entregado 91 mil títulos de propiedad a igual número de familias y 59 mil viviendas a familias que no tenían techo propio.

Dijo que esas cifras de entrega de títulos son muy superiores a del PLD en 12 años. Explicó que en lo que queda del cuatrienio se entregarán 50 mill títulos de propiedad a igual número de familias.

Futuras candidaturas

Con relación a los aspirantes a presidentes en el PRM, el mandatario indicó que, a partir del 2028, habrá que elaborar un protocolo para que cada uno se adapte a ese procedimiento y asegurar la renovación del partido.

En ese orden, consideró que lo que más daño hace a la democracia es la competencia desmedida de los aspirantes a posiciones electivas, así como los políticos que pretenden eternizarse en el poder.

Anunció que posiblemente al salir fue la presidencia en 2028 asuma una posición académica en una universidad de los Estados Unidos.

En este encuentro con periodistas, el presidente estuvo acompañado de su esposa, Raquel Arbaje; del ministro de Hacienda Jochy Vicente; del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, y el director de Prensa de la Presidencial, Daniel Garcia Archibald.