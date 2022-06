Vivir en el pasado

De haber nacido en los 1700 me hubiera gustado ser pirata (espada al aire y un rapto de doncella aristócrata por semana). De haber sido en los 1600, me hubiera gustado ser miembro de la corte del Rey Sol (un canto de motete bajo la ventana de cada enamorada y la aceptación conciente de que la Tierra, pese a las pruebas en contrarío, seguía siendo cuadrada). De haber sido en los años veinte del siglo pasado me hubiera gustado acompañar a Gardel en sus parrandas y saludar personalmente a Charles Chaplin... (Observen ustedes que en ningún momento hablo de ser periodista y escribir una columna diaria, lo que a veces no es nada fácil)