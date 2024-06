Estoy compartiendo con mi hija en Estados Unidos (USA) desde mayo 2024. Este encuentro familiar ha coincidido con 1) una actuación del coro de voces “Empire City Men`s Chorus” fundado en el 1993, “…un coro de compasión y coraje (“is un chorus of Compassion and courage”)”, dice su presentación y 2) he estado presente en el primer encuentro de verano que en el mes de junio convocó a más de un centenar de gais en el Central Park de New York, el domingo 9 de junio 2024. Este último encuentro viene ocurriendo durante varios años.

He podido participar en estos dos eventos en los que parte de la comunidad LGBTIQ+ ha estado presente.

¿Qué significan LGBTIQ+? En extenso refiere a la sigla para nombrar a personas lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Al final se suele añadir el símbolo + para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190627/463124839887/que-significan-siglas-lgbtiq.html

Acá una reseña de la actividad del Empire City Men´s Chorus: https://www.youtube.com/watch?v=OQPeuX01ehI. Unos 38 hombres (aproximadamente) de diferentes edades forman el coro, bajo la conducción de Vince Peterson (conductor principal), Robbie Cowan (Associate Connductor) y el pianista principal Hee Sung Kim. Forma parte de este conjunto mi sobrino político SuJan Miguel Sang Rodríguez, lo que contribuyó a animarme a asistir junto a mi adorada hija Ada Kueilan Sang Mata, los cuales residen en USA. Como no entiendo mucho el inglés, aún, espero lograr superar esa barrera, no pude apreciar todo el contenido de lo que se cantaba y explicaba. Pero prometo podré ampliar luego.

En esta presentación el coro fue acompañado por la orquesta Queer Urban Orchesta dirigida por David Blomm. La misma se realizó en el New Yook Society for Ethical Culture, Me sentí parte de una comunidad empática, con talentos, voces, instrumentos, un público afectuoso, siendo una parte de la comunidad LGBTIQ+.

Cuando leí en el programa Queer Urban Orchesta como parte de la actividad, no pude evitar un impacto positivo y conmovedor, pues me llegó a la memoria un estudiante de la clase Realidad Dominicana del Programa de Intercambio Cultural de la PUCMM con otra universidad de USA (CIED), que en la clase se presentó como Queer. Estoy hablando alrededor de la mitad de la década del 80. En ese entonces yo no sabía lo que quería decir Queer. Y él me explicó en que consistía con humildad y humor, porque era extraño que no supiera que es Queer. Creo que mi ignorancia fue un dato del contenido de la materia Realidad Dominicana. Hoy sé que los Queers tienen una orquesta y qué se define con la palabra Queer.

¿Qué es ser Queer?

“Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las reglas establecidas de sexualidad y género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el documento publicado en noviembre de 2015, afirma que existen diferentes aproximaciones al término queer como categoría identitaria. Por un lado, es utilizado como «término paraguas» por la gama de orientaciones sexuales e identidades que van mucho más allá de LGBT.

Asimismo, el concepto «género queer» es un término general para las personas cuya identidad de género no está incluida o trasciende la dicotomía hombre/mujer.”. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Queer.

El mes de junio se llama el mes del Orgullo de la comunidad LGBTIQ+ recordando las sublevaciones que iniciaron gais en un bar llamado Stonewall Inn un 28 de junio del año 1969, donde los gais acostumbraban a reunirse, y la policía de New York hacía redadas y cometía diversas arbitrariedades de manera frecuente. Todo esto comenzó en Greenwich Village de NY, y se ha extendido por gran parte del mundo, con marchas, encuentros, para expresar sus derechos a expresar el afecto de manera pública, entre otras demandas. https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Stonewall.

En República Dominicana el abogado constitucionalista doctor Flavio Darío Espinal expresó fundamentos sobre la igualdad para que sea legal en RD el Matrimonio Igualitario. Disponible en: https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/2024/06/06/el-matrimonio-igualitario/2746302

Encuentro de parte de la comunidad LGBTIQ+ en el Central Park de New York

En este inmenso parque, el Central Park, de Manhattan, New York, tuve el gusto de estar en un espacio donde hace mucho sol. Me enteré que dos domingos del mes de junio van centenaress de personas; muchos gais se congregan en trajes de baño a tomar sol. La verdad que fue un espectáculo novedoso, libertario, muchos hombres con el pecho al descubierto, muchas vestimentas, utensilios, originales.

Así fue como en este mes de junio 2024 pude ser parte de eventos que desconocía. Me sentí más conocedora de realidades nuevas. Y durante el día recordé a mi alumno queer de los 80 en la PUCMM.

Mando un abrazo grandote a toda la comunidad dominicana LGBTIQ+ y deseos de que se fortalezcan sus derechos, de que los sentimientos hacia esta comunidad sean de respeto y de que se pueda alejar la discriminación de la vida dominicana y se avance hacia lograr la igualdad.