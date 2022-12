Virgen de la Altagracia viaja por el mundo

Soy Elizabeth Farinho de Núñez, dominicana radicada en Orlando, Florida desde el año 2012, creyente en Dios y en Nuestra Señora de la Altagracia, artista plástica de profesión, esposa, madre, abuela y ama de casa.

He sido testigo de muchos milagros que me han hecho creer y entregarme a la fe y devoción de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona de nuestro país. Yo misma recibí un milagro por su intercesión, superando un problema de salud en el año 2019, que replanteó muchas cosas en mi vida y que me sirvió de inspiración para plasmar el cuadro de nuestra virgen y emprender la misión de llevar y presentar la Virgen a tierras lejanas para darla a conocer en otras latitudes y diferentes culturas. Esta idea fue tomando forma y cobrando mucho sentido para mí, a tal grado que la asimilé como un proyecto personal a realizar de inmediato.

Mi esposo y yo planificamos viajar por tercera vez alrededor del mundo a principios de 2020 pero en eso, nos sobrevino la pandemia de la COVID-19 y todo tuvo que posponerse sin fecha probable, pero yo seguía con la firme intención de llevar a cabo lo propuesto, pues era una promesa hecha a la Virgen. A pesar de que para el año 2021 ya se iban reanudando poco a poco las actividades, la compañía con la cual viajamos mantenía muchas restricciones y mantuvo la cancelación del viaje.

En septiembre pasado, tenía que hacer un viaje corto a Lisboa, Portugal por otros motivos, pero de inmediato me surgió la idea de empezar a cumplir mi promesa de llevar la imagen de la virgen y difundir su milagrosa historia además de festejar su gracia. La imagen original de nuestra virgen viajó acompañada por la interpretación artística que me nació fruto de este milagro; y justo antes de emprender el viaje a Portugal pedí la bendición de ambas imágenes el día 18 para que fuera un viaje seguro, armonioso, lleno de dicha y salud y para que nuestra virgen fuera bien recibida por todos.

En la iglesia católica Good Shepard (El Buen Pastor) en Orlando, Fl., con el sacerdote Terry Niziolek que bendijo las imágenes de las vírgenes: la original y la pintada por la artista plástica Elizabeth Farinho de Núñez.

En Portugal, fuimos recibidos por el embajador dominicano, el Sr. Miguel Ángel Prestol, en una visita de cortesía que realizáramos para presentar este proyecto. También, supe que ya Nuestra Señora de la Altagracia había sido entronizada en la Iglesia Parroquial de São João de Brito en Lisboa.

En los lugares donde estuve, algunas personas se acercaron a preguntar por mi procedencia, el nombre de la virgen, a desearme suerte y a orar por un buen viaje; en especial, se me acercó una madre pidiéndome que dejara que su hija tocara la imagen de la virgen para que su salud se restableciera; dos seminaristas me preguntaron el motivo que me movía a viajar por el mundo con la virgen y me desearon un buen viaje junto a ella; y un dueño de un local en un mercado me instó a entrar para que la virgen de mi país le diera suerte. Estos fueron momentos muy especiales para mí puesto que empezaba a vivir la experiencia de que la fueran conociendo. Este viaje terminó, entiendo yo, con un saldo positivo y con el surgimiento de otras ideas para lograr que nuestra virgen llegue a muchas personas y que pueda ser recordada.

Esta madre portuguesa pidió para que su hija cargara las imágenes de las vírgenes por la salud de la niña.

Seminaristas italiano y brasileño que hacían el rosario en la Plaza de la Virgen de Fátima; sorprendidos de que la virgen vaya de peregrinación alrededor del mundo. Preguntaron el motivo que me guía a hacer la peregrinación.

Los invito a que me acompañen al primer viaje de peregrinación alrededor del mundo que empieza a principios de enero y que tendrá una duración de 4 meses, en donde mi esposo y yo visitaremos alrededor de 33 países en 4 continentes a lo largo del planeta. Le pido a Dios me permita estar a la altura del desafío, pues sé que con su voluntad será mucho más fácil, porque todo se hará en base a la fe y el amor; con lo que espero poder transmitir su poder y su historia para la Gracia de Dios y de nuestro país a todas las personas que se interesen en ella y que nos acompañen en nuestro camino, además de inspirar a muchas personas que necesitan de su milagrosa intervención.

Estaré publicando por este medio y por la cuenta de Instagram @virgenviajaporelmundo todas las experiencias que viviremos en este viaje, documentando con fotos e información relativa a los sitios que visitaremos para que puedan vivir junto a mí la dicha y el orgullo de llevar la imagen de nuestra milagrosa Virgen de La Altagracia.

Asimismo, invito a todos los dominicanos, muy especialmente a todos los Marianos, a acompañarme en esta aventura, desde cualquier parte del mundo donde se encuentren, a que publiquen fotos con nuestra amada Virgen de la Altagracia con su mensaje o testimonios de fe en cualquier idioma por las redes sociales, que últimamente son tan importantes para difundir las cosas que suceden en cualquier lugar del planeta. Además, que estén atentos al trayecto que haré junto a la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia y a la imagen de la virgen de la obra de arte de mi autoría colocando los hashtags: #Virgenviajaporelmundo #Virgendelaaltagracia #Virgen #Paz #Amor #Fe #Esperanza #RepublicaDominicana #2023 #Viajes #Lavueltaalmundopara que, de esa forma enviemos toda la luz, la energía y las plegarias a nuestra virgen milagrosa.

A todas las personas que me han apoyado en todo este trayecto y que me han instado a seguir adelante, les doy las gracias desde lo más profundo de mi alma