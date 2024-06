Your browser doesn’t support HTML5 audio

25/06/2024

El panorama informativo está experimentando una transformación sin precedentes. Los videos cortos, popularizados en plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat, se han convertido en la principal fuente de noticias para las generaciones más jóvenes, dejando atrás a los medios tradicionales. Esta tendencia, destacada en el reciente informe anual del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, plantea nuevos desafíos y oportunidades en el mundo de la comunicación.

En abril de 2024, Indonesia era el país con la mayor audiencia de TikTok con diferencia, con casi 127,5 millones de usuarios que se interactuaron con la popular plataforma de vídeo social. Estados Unidos lo siguió, con alrededor de 121,5 millones de usuarios de TikTok. Brasil quedó en tercer lugar, con casi 101,8 millones de usuarios en TikTok viendo vídeos cortos.

Datos de We Are Social nos revelan que entre 2021 y 2022, algunas de las plataformas de redes sociales más populares han estado añadiendo funciones de vídeo corto después de la popularidad de TikTok. YouTube Shorts, que se lanzó al mercado global en junio de 2021, alcanzó los dos mil millones de usuarios activos mensuales de inicio de sesión en 2023. En comparación, Reels, el formato de vídeo corto de Instagram, que se lanzó en agosto de 2020, presentó una tasa de visualización más alta que los vídeos normales en la plataforma entre junio de 2021 y junio de 2022, así como una tasa de "me gusta" más alta que otros tipos de contenido en Instagram.

TikTok es propiedad de ByteDance, con sede en Beijing, junto con la aplicación de vídeo corto Douyin (la versión de TikTok para el mercado chino), la plataforma de vídeo Xigua y la popular aplicación de noticias Toutiao. Si bien los productos destinados al consumo del mercado nacional operan en el ecosistema digital chino y tienen una pluralidad de métodos de monetización establecidos, como eventos de compras en vivo organizados por personas influyentes famosos, la principal fuente de ingresos de TikTok proviene de la publicidad en línea. En 2022, se estimó que TikTok había generado alrededor de cuatro mil millones de dólares estadounidenses en todo el mundo a través de la publicidad en línea.

El auge de los videos cortos como formato informativo es especialmente notable entre los usuarios de 18 a 24 años. Según las encuestas realizadas por YouGov en 47 países, el uso de TikTok para consumir noticias ha crecido un impresionante 23% en este grupo demográfico. Esta tendencia es aún más pronunciada en regiones como África, América Latina y partes de Asia, donde los porcentajes de adopción son significativamente más altos que en los países desarrollados.

Perú lidera la lista, con un 27% de usuarios de todas las edades utilizando TikTok como fuente de noticias, en contraste con el 3% en Dinamarca. Otros países latinoamericanos, como México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, también muestran un alto consumo semanal de videos cortos informativos, con cifras que oscilan entre el 66% y el 77%. Estos datos evidencian la creciente relevancia de este formato en la región.

El estudio revela una preocupante realidad para los medios tradicionales: casi tres cuartas partes (72%) del consumo de videos informativos se realiza en plataformas y redes sociales, mientras que solo el 22% se efectúa en los sitios originales de los medios. Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad de los medios para generar ingresos y mantener su audiencia en un entorno digital cada vez más competitivo.

Según datos de Metricool, durante el primer trimestre de 2024, el contenido de TikTok registró las visualizaciones de vídeo más altas en todos los tamaños de cuentas: desde pequeñas hasta grandes, las cuentas de creadores de TikTok generaron más visitas que contenido en otras plataformas. En comparación, el contenido alojado en YouTube Shorts experimentó vistas promedio más bajas a partir del período examinado. Mientras que las cuentas medianas de TikTok registraron aproximadamente 9.200 visitas, las cuentas medianas en YouTube Shorts generaron alrededor de 360 visitas. En general, Instagram y Facebook Reels generaron aproximadamente el mismo número de visitas en promedio.

La dicotomía entre las redes sociales también es notable. Mientras que en Facebook y X (antes Twitter), cuya audiencia ha envejecido, los medios tradicionales aún dominan, en plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat y YouTube, con un público más joven, la búsqueda de información se realiza principalmente a través de creadores de contenido e influencers. Esto supone un reto adicional para los medios clásicos, que deben adaptarse a las preferencias y hábitos de consumo de las nuevas generaciones.

Nic Newman, autor principal del informe, señala que muchos medios tradicionales enfrentan dificultades para adaptarse debido a su arraigada cultura del texto. La adopción del video por parte de los consumidores se debe a su fácil acceso y amplia variedad de contenidos, lo que obliga a los medios a repensar sus estrategias y formatos.

El informe también destaca el papel de la inteligencia artificial (IA) en el panorama informativo actual. Algunos medios, como el grupo alemán KStA, ya utilizan programas de IA para redactar un porcentaje de sus contenidos. También existen casos de sitios que emplean la IA para piratear contenidos sin autorización ni control humano, con el objetivo de generar tráfico y obtener ganancias.

La opinión de los consumidores sobre el uso de la IA en el tratamiento de la información es generalmente de preocupación. No obstante, se muestran más favorables cuando la IA se utiliza para tareas específicas, como la transcripción de textos o la traducción, siempre y cuando sirva de apoyo a los periodistas y no los reemplace por completo.

Ante este panorama, algunos medios han optado por establecer acuerdos con grandes actores de la IA, como OpenAI, creador de ChatGPT, para obtener una remuneración por el uso de sus contenidos en la alimentación de estos modelos. Otros periódicos, como el New York Times o el Chicago Tribune, han decidido demandar a OpenAI por violación de derechos de autor.

El auge de los videos cortos como fuente de información para los jóvenes representa un punto de inflexión en el mundo del periodismo y la comunicación. Los medios tradicionales se enfrentan al desafío de adaptarse a las nuevas formas de consumo y a la creciente influencia de las plataformas digitales. La innovación, la creatividad y la capacidad de engagement con las audiencias más jóvenes serán claves para sobrevivir en este entorno en constante evolución.

Además, el papel de la IA en el periodismo plantea interrogantes éticas y legales que deberán abordarse en el futuro cercano. La búsqueda de un equilibrio entre la eficiencia y la calidad, así como la protección de los derechos de autor y la integridad de la información, serán aspectos fundamentales en este debate.

Los datos nos ponen de manifiesto la necesidad de una transformación profunda en el sector de los medios de comunicación. Los videos cortos y las redes sociales han redefinido la forma en que las nuevas generaciones se informan, y los medios tradicionales deben adaptarse rápidamente para no quedarse atrás. Ahora nos queda observar que el futuro del periodismo dependerá de su capacidad para evolucionar, innovar y conectar con las audiencias en los espacios digitales donde estas se encuentran.

Simple evolución.