Introducción

Eran los primeros días de julio del año 1961. El pueblo aún presa del estupor causado por la muerte cruenta del tirano. El 5 de julio había arribado al país la primera avanzada libertaria del P.R.D histórico integrada por Angel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón Castillo, la cual fue recibida en audiencia cinco días después, en la mañana del 10 de julio, por Joaquín Balaguer y el día miércoles 12 por Ramfis.

En la mañana del domingo 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, fecha singular en los anales patrios, por ser el día fundacional de la Sociedad Secretara La Trinitaria, aires nuevos de libertad soplaron al calor de los altoparlantes y el verbo incendiario de 15 oradores, congregados frente al Parque Colón, para celebrar el primer mitin del PRD en la República Dominicana. Allí, trémulo de emoción y energía, se escuchó el verbo de un joven llamado José Francisco Peña Gómez al expresar: “…después de larga y oprobiosa noche de infortunio, abre nuestra patria los ojos para contemplar la libertad…el problema actual no es particular, sino del pueblo entero. No es hora de hablar mucho, sino de ejecutar”.

Fue en medio de aquellos días de desasosiego y turbulencia, que visitaron el país y permanecieron en el durante 10 días Víctor Manuel Reinoso y Luis Scotto, dos destacados periodistas, enviados especiales de la reconocida revista venezolana “Élite” para apreciar y reportar in situ las incidencias de aquellos días singulares en que el pueblo dominicano, tras 31 años de vivir sojuzgado, a tientas y todavía entre penumbras, comenzaba a vislumbrar y construir nuevos sueños de libertad y esperanza.

Además de reportar sobre la inédita situación del país, un cometido fundamental motivaba la visita de Reinoso y Escotto y era la realización de sendas entrevistas a los dos personajes principales en aquellas horas definitorias de la vida nacional, Joaquín Balaguer, presidente del país desde agosto de 1960 y Ramfis Trujillo, que al arribar al país horas después del magnicidio de su progenitor, asumió la jefatura plena del poder militar.

La entrevista a Balaguer se llevó a cabo en la tarde del lunes 17 de julio de 1961, un día después del primer mitin del PRD, en el parque colón, de cuyas incidencias fueron testigos privilegiados y de la cual ofrecieron algunos pormenores durante el reportaje.

Por tratarse de un documento poco conocido, se publica íntegra en la ocasión la entrevista a Balaguer con su respectiva introducción. La entrevista a Ramfis se publicará en una próxima entrega. Se insertan algunas notas a pie, donde corresponda, para mejor edificación de los lectores.

“Por primera vez una publicación venezolana ofrece a los dos personajes claves de la era de Trujillo en su ocaso: “Balaguer” y “Ramfis”. Estas entrevistas son un doble “ hit” si se recuerdan las tirantes relaciones del último tiempo entre Venezuela y la República Dominicana. Reinoso y Scotto permanecieron 10 días en el país sojuzgado durante 31 años. En próximos reportajes contarán cuanto vieron y oyeron. Por ahora he aquí estas entrevistas he aquí estas entrevistas llenas de preguntas que muy pocas veces se han hecho a hombres fuertes.

“Nosotros fuimos testigos en el parque Colón, en Ciudad Trujillo, del fervor de hombres y mujeres de todas las edades. Antes que la concentración comenzara, levantaron las manos y gritaron, por minutos, hasta quedar roncos, no el nombre de ningún caudillo, sino una vieja palabra siempre nueva: ¡Libertad! ¡Libertad! Pero el terror subsiste. Los crímenes y la represión siguen, sobre todo en el interior del país. Nosotros, en los 10 días que permanecimos en República Dominicana supimos de muchos crímenes que la prensa local no recogía.

En la República Dominicana existe una sola vía para llegar a conversar con Balaguer o “Ramfis”: ponerles un telegrama. Un mediodía, cuando regresamos al hotel, en nuestro casillero había este recado recibido por teléfono: “El Señor Presidente Balaguer los recibirá esta tarde, a las 5”.

Un cuarto de hora antes de la hora indicada ya estábamos en la puerta del Palacio Nacional, construido en un altillo, más allá de la terminación de la calle Doctor Báez.

“Ustedes son los periodistas venidos de Venezuela?”. Certificaron nuestros nombres los guardias y nos dijeron que debíamos pasar a pie.

El Palacio presidencial con una cúpula de mezquita turca, fue construido en 1947: está en un pedestal y en el centro de un espacioso terreno lleno de jardines, guardado por rejas.

En cada lado, donde comienzan las lujosas escaleras, hay una estatua de león. A la entrada del primer salón nos esperaba un militar y un civil. Inmediatamente fuimos conducidos a una sala de espera pequeñita en la que había una señora gorda, morena, sin reloj, que nos miró sin cesar, callada, los 5 minutos que permanecimos allí.

Apareció otro ujier y nos llevó por otro pasillo; doblamos a la derecha y nos encontramos con 5 militares y un civil cuidando una puerta. Cuando pasamos se levantaron y nos saludaron militarmente.

Ahora nos hallábamos en una espaciosa sala de alfombra granate con flores, con una docena de sillones de cojín rosado, una mesa 1700, dos teléfonos y dos lámparas napoleónicas.

De la pared colgaban sólo dos cuadros: uno era el escudo dominicano con su lema: “Dios, Patria y Libertad”, sus haces de banderas tricolores y la rama de palma y la otra de laurel.

En otro cuadro, naturalmente era un retrato del Generalísimo, de pié, con banda presidencial y con un coqueto bigote triangular.

La sala estaba al lado de los balcones. Mirando hacia afuera la ciudad con sus calles siempre llenas de árboles, podía verse perfectamente. Más allá, en el fondo, azul metálico, el Mar Caribe. La sala tenía una puerta con mampara de vidrio ahumado, seguramente a prueba de balas: ese había sido el despacho del “Benefactor”.

El doctor Balaguer, abriendo la puerta, entró entonces. Él es un hombre bajo, un poco rechoncho, con unos anteojos de miope y labios delgadísimos. Sus ademanes son los de un hombre que jamás quisiera hacer ruido. Aunque cumplirá sus 54 años el 1 de septiembre de este año, su pelo y su piel son de un sexagenario. (1)

Después de saludarnos con una voz bastante baja, respondió todas nuestras preguntas con suma paciencia. Él, como el presidente chileno Alessandri, aunque elegido de distinta manera, es un solterón.

En la avenida Máximo Gómez vive con Carmen Celia Ricardo, su madre y el resto de su amor filial lo gasta en sus sobrinos.

El actual Presidente de los dominicanos, puesto ahí por Trujillo en reemplazo de su hermano Héctor Bienvenido, tiene siete hermanas. Hijo de un matrimonio modesto, era un joven abogado de Estado en el Tribunal de Tierras en 1930 cuando comenzó la Era de Trujillo(2). En la literatura publicando salmos, se había iniciado a los 14 años en Santiago de los Caballeros, su ciudad natal.(3)

Con su facilidad oratoria, hubiera sido un buen opositor, pero prefirió no crearse problemas: en 1936 ya era Subsecretario de Estado de la Presidencia y desde entonces fue diputado, diplomático, catedrático, uno de los hombres de más confianza de Trujillo. Unas veces ministro de RR.EE y otras de Educación, saliendo al extranjero como enviado extraordinario y plenipotenciario del régimen, llegó a la vicepresidencia en 1957.

Durante la era de Trujillo no dejó de ser escritor y hasta la fecha, contando los volúmenes, panegíricos al jefe, llegan a 26 los títulos publicados por Balaguer.

“El Cristo de la Libertad”, una biografía de Juan Pablo Duarte, el patriota forjador de la República Dominicana, es su obra más importante. Balaguer también ha amontonado las condecoraciones. Con la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica, que recibió el pasado martes 18 de julio, sus condecoraciones llegan a trece.

LA OPOSICIÓN Y LA OEA

Nosotros conversamos con Balaguer un día después del primer mitin con permiso celebrado en el parque Colón por el Partido Revolucionario Dominicano…El comenzó, siempre muy bajito, a referirse a la situación política del momento.

–Con la llegada del PRD se está organizando la oposición. El mitin en el mayor orden, constituyó un indicio alentador. Esto permitirá darle al país una fisonomía verdaderamente democrática.

-El PRD, como partido de oposición, ¿ofrece más garantías a su gobierno?

–El PRD lo hace todo dentro de la ley. Tanto ellos como el gobierno están de acuerdo en que se haga una transformación pacífica.

-¿Hasta dónde existirán las garantías para los que persiguen esa transformación?

– Habrán todas las garantías necesarias– dijo él entonces, aunque ya estaba redactando la contestación a la Unión Cívica Nacional, donde diría: “no cejaré ante ningún escrúpulo para impedir que en mis manos el país sea entregado a la demagogia y a las instituciones disueltas en la anarquía”.

A nosotros nos agregó esa tarde:

–Vamos a modificar la ley electoral para dar facilidades a todos.

¿Usted ha dicho que no sería candidato a la presidencia. ¿Existe alguna razón que le hiciera cambiar de opinión?

-Mantengo la opinión de no ser candidato. Que se le dé la posibilidad a otros miembros del Partido Dominicano.

-¿Cuáles son sus candidatos?

–Son tantos. En este momento podría decirles los nombres de Virgilio Díaz Ordoñez, Embajador de Carrera, Hipólito Herrera Billini, Pdte. de la Corte Suprema de Justicia, el Ingeniero Manuel Salvador Gautier y tantos otros.

-En esos tantos otros, ¿hay algún Trujillo?

Balaguer sonrió discretamente:

-Mi opinión personal es que no debe ser candidato a la presidencia ningún miembro de la familia Trujillo.

-En qué medida su gobierno desea que la OEA levante las sanciones impuestas en Costa Rica? (4)

–Nosotros estimamos que sería muy beneficioso no sólo en lo económico sino también en lo moral. Una medida así favorecería el proceso de democratización. La presencia en el país de embajadores extranjeros sería una fiscalización moral que ayudaría a la evolución hacia una democracia representativa. Pero considero más importante el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que las mismas sanciones.

-¿A cuánto ascienden las pérdidas como consecuencia de las sanciones?

–A unos 50 millones de dólares por la menor venta del azúcar. Actualmente hay 22 millones en USA de azúcar ya vendida. Las medidas de la OEA han tenido repercusión en todos los campos aunque no en la magnitud que se esperó. El país, aunque con estrechez, se ha desenvuelto con relativa facilidad.

SOBRE LOS TRUJILLO

Le preguntamos a Balaguer hasta dónde era respaldado por el General Rafael Leonidas Trujillo hijo. Contestó:

–Él es un hombre que tienen sus ideas propias, que ha viajado, que comprende que en el país se impone una evolución, no sólo para dar satisfacción a un legítimo anhelo popular sino también para que no se malogre lo que hizo su padre por el progreso del país.

-Presidente Balaguer, hasta qué punto admiró usted al Generalísimo?

Yo siempre fui su amigo desde que se inició en el gobierno. Creo que su figura quedará en la historia dominicana, porque por encima de todo fue un patriota, aunque cometió grandes errores, dejó a su país un patrimonio que se puede considerar imperecedero, que está representado por numerosas obras de progreso material y por todos los beneficios que se derivan de una era de paz constructiva, mantenida sin interrupción durante 32 años.

-¿Cual, a su juicio, fue el mayor error del Generalísimo?

–El principal, a mi juicio, fue la centralización excesiva del poder público en sus manos y el no haber favorecido la organización en el país de una oposición que sirviera de contrapeso al absolutismo y que encausara definitivamente a la República Dominicana por la vía democrática. Yo creo que; y no hay duda, muchos de sus errores no son atribuibles a él solamente sino a la camarilla que en 31 años se formó en torno a él y que malogró muchas veces sus mejores intenciones.

-¿Qué piensa Usted de la fortuna de los Trujillo?

Sin duda su familia controla la industria pero también hay exageración. Ellos controlan, por ejemplo, la industria azucarera, con 150 millones de dólares.

-Muchos sectores de la opinión pública – le dijimos a Balaguer- estiman que debiera venir otra comisión de la OEA, ¿Usted, señor Presidente, está de acuerdo con la primera comisión?

–Estoy completamente de acuerdo. No creo que sea necesario que venga una nueva comisión, pero si la enviaran, aquí sería bien recibida.

Le preguntamos si él confiaba que su país llegara a la democracia pacíficamente. Dijo, con su lentitud de profesor vestido de gris:

–El país tiene suficiente madurez como para tomar las riendas de un sistema democrático.

CON VENEZUELA Y BETANCOURT

-¿Qué piensa Usted y su gobierno de las relaciones de la República Dominicana con Venezuela?

–Que deben normalizarse lo más pronto posible sobre las bases del más estricto respeto y de la no intervención. Cualquier gestión en ese sentido será apoyada por nosotros.

-¿Qué opinión tiene del Presidente Betancourt?

Si ustedes supieran, Betancourt estuvo aquí durante la época de Gómez, creo que fue en 1929. Yo era entonces miembro de la directiva estudiantil y me cupo la satisfacción de presentarlo cuando el dictó una conferencia en Santiago de los Caballeros. Entonces fuimos amigos. Quizá él ya no se recuerde, pero yo fui uno de los que recorrí el país vendiendo su primer libro “Por la huella de la pezuña”. (5)

A continuación agregó que Venezuela y la República Dominicana no tenían por qué ser enemigas cuando estaban unidas por viejos lazos:

–Juan Pablo Duarte, el fundador de la República, vivió largo tiempo en Venezuela, desterrado. Aquí también, sobre todo, en la época de Gómez, vivieron varios venezolanos entre ellos recuerdo a los Blanco Fombona, a Ricardo Fombona.

Lo sacamos del tema recordándole uno de los personajes más siniestros del régimen de Trujillo: John Abbes García, un ex. comentarista deportivo que después de un viaje por Centroamérica, dándoselas de opositor, regresó al país para convertirse en jefe de los torturadores.

–A Abbes García- dijo Balaguer- había que sacarlo del país. Se le pidió visa a varios países; todos se la negaron, empezando por los Estados Unidos: no quedó más remedio que darle un pasaporte diplomático y un trabajo en el extranjero para que lo admitieran. Y así se resolvió el problema. En un tiempo más, cuando los ánimos se hayan atemperado, se le quitará la investidura oficial. (6)

-Presidente Balaguer: en todos los partidos hay matices, ¿en el Partido Dominicano cuántas corrientes de opinión hay?

–Hasta la fecha no hay matices, pero entiendo que comenzará a haberlos.

-¿El cambio de algunos nombres en su gabinete, no trajo roces?

-Roces no, pero había que quitar cierta gente.

-Políticamente, dónde se encasilla Ud.?

Balaguer se rio, perdonador:

-Soy un hombre de ideas liberales, pero no extremistas.

-Mientras se insiste en que hay garantías para todo el mundo, ¿a qué obedece la ley anticomunista decretada el viernes 14 de julio? Nosotros la vimos en el periódico y no es sólo contra un Partido Comunista sino condena también a las personas con ideas comunistas. ¿No cree que eso puede ser una contrapropaganda para su gobierno?

-El propósito de esa ley es evitar la infiltración fidelista. No la hemos dictado para quitarnos de encima determinados grupos, sino porque consideramos que ellos podrían entorpecer el proceso en el que estamos empeñados.

PROMESAS Y PROPAGANDAS

En los días que entrevistamos a Balaguer, la situación de cierta oposición, y muy particularmente la encabezada por Máximo López Molina, era sumamente incierta. López Molina, con su rostro moreno, con bigotes y sus 36 era el Lumumba de la situación dominicana . Habiendo sido el primero en llegar del destierro, en junio de 1960, a hacerle oposición a Trujillo, con riesgo de su vida, en los momentos que surgía la posibilidad de una elección, se hallaba al borde de la ilegalidad; tenía que dormir en distintos sitios porque no sabía si amanecería vivo; le había puesto telegramas a Balaguer pidiéndole pasaportes para él y la directiva de su organización. Balaguer callaba. Cuando le preguntamos cuál sería su actitud frente a López Molina, Balaguer repuso:

–La situación del MPD todavía no está decidida. Se investiga para saber quiénes son y quienes no son comunistas. No hay una decisión. Pero a los que resulten comunistas se les dará la oportunidad de salir del país, los proveeremos de pasaportes. Y refiriéndose a Máximo López Molina en particular.

–De López he recibido telegramas, pero no le he contestado porque he sabido que la policía ha tratado de hallarlo para interrogarlo sobre el incendio de Radio Caribe y no lo ha encontrado.

-Usted, Presidente Balaguer, ¿qué meta tiene para la República Dominicana? Políticamente, a qué país de Latinoamérica o Europa le gustaría que llegara a parecerse?

–Ojalá pudiéramos llegar a lo que es Chile donde hay tal conciencia que no se pone en peligro la estabilidad democrática. Y digo Chile como pudiera decir Uruguay o cualquier otro país de América.

-¿Cuál es la mayor dificultad de su gobierno actualmente?

-Las mayores dificultades son de orden económico.

-La rebaja de algunos artículos, ¿ha sido una medida electoral del Partido Dominicano?

Balaguer se acomodó en el sillón, y siguió suavemente:

–Se ha rebajado para que la gente compre más. El arroz ha sido rebajado en un 30% y es la rebaja más importante, le sigue el pan y la carne. Esta última sólo ha podido ser rebajada en su clase popular porque los precios del ganado no permiten más. La empresa más grande, la de José Antonio Jiménez, ha tenido que recibir una subvención gubernamental últimamente porque no hace buen negocio…

Hablando del trabajo de los últimos años, mencionó el régimen tributario.

Los últimos temas que tocamos con Balaguer fueron variados. Oscilaron desde la amnistía hasta la autonomía universitaria; en fin, varios de los temas que tienen que ver estrictamente con la libertad.

–Desde el 30 de mayo a esta fecha se han libertado más de 300 personas – dijo Balaguer. De las 54 que fueron detenidas por el asesinato de Trujillo, muchas han sido puestas en libertad. Sólo quedan detenidos los condenados por terrorismo.

-Y fuera de la prisión de La Victoria, ¿qué ha sido de los campos de concentración de las islas de Saone y la Beata, Presidente?

–En esas dos islas las prisiones han sido eliminadas.

-Los estudiantes, en una concentración improvisada que desató un formidable apaleo el 8 de julio pidieron la autonomía universitaria. La preguntamos a Balaguer, si él, como catedrático, era partidario de ella. El entiende la autonomía universitaria como no existente en ningún país de América Latina.

–Ojalá pudiera concedérsele la autonomía a la Universidad de Santo Domingo- dijo- pero el principal inconveniente está en cómo podría financiarse sola.

-Le explicamos que la autonomía universitaria de todos estos países era jurídica, no económica. Él dijo entonces:

–Bueno, podría concedérsele una autonomía limitada.- Y agregó:- hay una serie de cosas que se deben hacer de a poco.

Radio Caribe, que tanto atacó a la Iglesia en las postrimerías de Trujillo, y que fue quemada a principios de mes, dejó de ser insultante después de la muerte del jefe. Balaguer dijo:

–No hubo necesidad de dictar un decreto ni tomar medidas especiales. La culpa de todo la tuvo Abbes García que prácticamente la tuvo en sus manos.

-Ahora, ¿cómo son las relaciones con la Iglesia?

–Normales. Hemos mantenido el concordato.

Balaguer se manifestó partidario de la libertad de prensa, pero agregó que, por ahora, se seguirán suprimiendo las publicaciones que hablen demasiado mal de Trujillo-

-Los antitrujillistas se lamentan que su gobierno despida a todos los que no le son adeptos.

–Bueno- dijo Balaguer-, hay una disposición que obliga a que todos los funcionarios públicos sean militantes del Partido Dominicano.

-¿Qué medidas tomará la Presidencia contra los organismos que la opinión pública siga acusando de tortura?

–La Presidencia no puede intervenir directamente en los servicios de inteligencia, porque son completamente autónomos…

Balaguer manifestó que sus intenciones, después de las elecciones presidenciales que hasta la fecha se anuncian para mayo, le gustaría pasar a la vida privada.

-¿Usted es un hombre satisfecho, le preguntamos?

–Creo que he cumplido con mi deber. No estoy orgulloso porque considero que no he hecho nada extraordinario. Mi única satisfacción es la de no haber nunca hecho daño a nadie y no haber aprovechado posiciones oficiales. En ese instante se rio levemente:- Estoy limpio de peculado. Jamás he intervenido en negocios ni me propongo entrar en ellos. Soy, más bien, una persona modesta.

A esta altura de nuestra conversación le pedimos que saliera al balcón para una última foto. Le preguntamos, mientras caminaba:

-Doctor Balaguer, ¿usted sufre de alguna enfermedad? ¿Por qué habla tan bajito?

–No estoy enfermo, pero me acostumbré así. Nunca he sido un gimnasta. Desde ese lado del balcón se veía la capilla presidencial. Nosotros recordamos que este hombre silencioso, según sus admiradores, le habría dicho a Trujillo: “Yo le debo todo a usted, menos la vida y el honor”. Y lo dejamos. Habíamos abusado de su buena voluntad una hora y 10 minutos.

Notas

1.- Conforme su partida de nacimiento, Balaguer nació el 1 de septiembre de 1906. Al momento de la entrevista (17 de julio de 1961), estaba próximo a cumplir 55 años y no 54 como consigna erróneamente el redactor.

2.- En este punto cabe una precisión. El primer cargo de Balaguer en la era de Trujillo fue el de abogado del Estado. No lo desempeñaba antes del inicio de la misma.

3.- Más que publicando salmos, se trata de la primera obra de Joaquín Balaguer “ Psalmos paganos”, publicado hacia 1922 cuando era apenas un adolescente.

4.- Se trata de las sanciones impuestas al país en la VI Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, de la OEA, en San José, Costa Rica, en agosto de 1960, tras el régimen de Trujillo ser encontrado culpable del atentado contra Rómulo Betancourt el 24 de junio de 1960. Implicó ruptura colectiva de relaciones diplomáticas con la República Dominicana.

5.-El nombre correcto del libro es “En las huellas de la pezuña”. Historia de la rebelión estudiantil de 1928, contada por Miguel Otero Silva y Rómulo Betancout.

6.- Como forma de extrañarlo del país, Balaguer designó a Abbes en una función consular en Japón. Poco después fue cancelado.