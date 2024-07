Your browser doesn’t support HTML5 audio

20/07/2024

¡Se me olvidaba otra: la Reforma Militar! Porque, en verdad, ¿para qué necesita este pacífico paisito más de 80 mil soldados y una Policía Nacional con cerca de 40 mil uniformados? ¿Cuál amenaza de guerra tenemos que no sea con los Estados Unidos, que nos aplastaría en cuestión de horas? ¿Para que una Fuerza Aérea que nunca ha disparado un cohete (que están muy caros, por cierto)? ¿Para qué una Armada naval con barcos del Medioevo que no han navegado ni siquiera a la isla Beata? ¿Para qué un ejército terrestre de sesenta mil soldados, que sólo sirven como guardespaldas de funcionarios y para macutear en la frontera a los haitianos?