Si me junto con Duarte…

Me gustaría muchísimo juntarme con Juan Pablo Duarte (aunque me dicen que no tiene domicilio conocido). Me gustaría ir con él al mercado (según sé, le gusta el plátano con bacalao y aguacate). Gozaría muchísimo una buena parranda (seguro bebe el ron a ''palo seco'') para hablar de los amores que han quedado en el olvido; contarle mis últimos chistes colorados...Mira, amigo Juan Pablo, si acaso nos juntamos te prometo no hablar de la República esta, ni de los platos rotos que todos estamos pagando. Porque, igual que nosotros, tú no tienes culpa de nada; igual que nosotros, no fuiste más que un gran ilusionado