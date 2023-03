Sí, lo dijo Danilo…

Basta un chin de memoria para recordar esto que dijo Danilo Medina poco antes de llegar al poder (ojalá que alguien se lo recuerde en estos días): “El que roba no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan entonces dice que eso es político…Oiga, cuando usted decidió hacerse rico en la política, no pensó en nada de eso…Entonces, si usted hace cosas que no debe hacer no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar, y no quiera involucrar la política ni quiera involucrar a otros”…Y remató: “Aquí, en la República Dominicana, no hay una cultura de honestidad”…(¿Verdad que es una joya, precisamente procediendo de él?)