Servidores Públicos participarán en la consulta sobre Seguridad Social del CES

La Constitución Dominicana, al referirse a la Concertación Social en su Artículo 251, crea la figura del Consejo Económico y Social (CES), cuando señala que “La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley.”

Recientemente el CES y el Gobierno Dominicano instalaron la Mesa de la Seguridad Social, un espacio donde las personas afiliadas a la Seguridad Social vuelven a estar representadas por los tradicionales líderes sindicales, los mismos que han sido partícipes de las desacertadas decisiones tomadas por las distintas instancias de la Seguridad Social, y en la cual las personas afiliadas han sido siempre las más perjudicadas.

Como recurso para participar en el proceso de la Mesa Técnica, el CES ha habilitado una Plataforma en la que personas e instituciones pueden hacer sus propuestas en cada uno de los temas abordados.

En interés de fomentar la participación de las personas afiliadas y en especial de los Servidores Públicos, en este artículo explicaremos más adelante Cómo presentar las propuestas de modificación al Sistema Dominicano de Seguridad Social a través de la Plataforma del CES.

En el país, la representación de los trabajadores ha sido asignada históricamente a los sectores sindicales, instancias estas que en sus orígenes fueron sus fieles representantes, pero con el paso de los años estas figuras legales han perdido su legitimidad y los resultados de sus participaciones en distintas instancias, demuestran la ineficacia de su participación. Se evidencia la ausencia de los intereses de las personas a quienes están llamadas a representar y defender, en las decisiones de los órganos a los que pertenecen en representación de los trabajadores.

Este es el caso de la Seguridad Social, en donde las personas afiliadas parecen no haber tenido dolientes en los más de 20 años de aprobada la Ley 87-01. Esta es una afirmación sustentada en el hecho de que solo así se puede entender que participando los representantes de los trabajadores en distintos órganos de alta dirección de la Seguridad Social, se hayan aprobado Reglamentos y Resoluciones que afectan directamente a las personas afiliadas, llegando incluso a conculcar derechos fundamentales que la propia Ley 87-01 les reconoce.

Los servidores públicos y las personas afiliadas que sufren las exclusiones, limitaciones, el copago y todas las vicisitudes que les impone la Seguridad Social se preguntan ¿Dónde estaba la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados? ¿Dónde estaban los representantes del sector laboral cuando se aprobaron todas estas disposiciones en contra de las personas afiliadas?

La encomienda que hace la Constitución en el Consejo Económico y Social (CES) para la Concertación Social, ha sido asumida con esperanza renovada por las personas afiliadas, en especial por los servidores públicos, quienes confían en que este órgano asuma los derechos fundamentales como su principal referente en sus decisiones, y que sepa hacer empatía con el sentir del pueblo, para que pueda llevar la razón al seno de sus decisiones, evitando que intereses malsanos influyan en la mismas, para asegurar el mantenimiento de sus grandes ganancias en perjuicio de los servicios que deberían garantizar la Salud Integral y la Seguridad Social como derechos fundamentales de la población.

El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) confía en el CES y promueve la participación activa de los servidores públicos y de la población en general en las consultas públicas que se realizan en cada una de las Mesas Técnicas que se han activado, con la participación del Gobierno Dominicano.

Aspiramos a que se cumplan los derechos fundamentales y los derechos adquiridos, sin violentarlos ni conculcarlos. Estaremos vigilantes a las acciones que se tomen, ya que no podemos volver a vivir lo que la sociedad dominicana ha experimentado en estos más de 20 años de Seguridad Social luego de aprobada la Ley 87-01, en donde los intereses de los negocios insertados en la Seguridad Social, han sido la prioridad, en perjuicio de quienes verdaderamente son, por derecho, el propósito principal del sistema Dominicano de Seguridad Social, pero no lo han sido.

La Mesa Técnica de Seguridad Social que ha abierto el CES con la participación activa del Gobierno Dominicano es asumida con esperanza por todas las personas afiliadas y entre ellos por los servidores públicos. Ojalá que la participación de estos no sea un bulto más, que solo sirva para mostrar una supuesta apertura y participación democrática, que luego es ignorada en las decisiones, que nueva vez solo favorezcan a los sectores económicos que intervienen en la Seguridad Social.

Cómo registrar una propuesta en la Plataforma del CES.

Lo primero que se debe hacer es acceder a la Plataforma, para lo cual basta con seguir el siguiente enlace: https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/

Al entrar en este enlace, se puede navegar por las distintas mesas activas; en este momento hay ocho (8) mesas funcionando. La consulta de cada Mesa tiene una duración de dos (2) meses y la aplicación señala el tiempo que le queda disponible a cada tema.

Es importante entrar oportunamente y no dejarlo para luego, a los fines de asegurar que sus sugerencias se registren y puedan ser consideradas en las discusiones que posteriormente tendrá cada Mesa Temática.

La Mesa 7 es la que se refiere a la Seguridad Social y en ella hay una motivación sobre la importancia del tema, además se presentan dos documentos que pueden ser descargados:

Metodología General para la conducción del proceso de concertación.

Seguridad Social. Propuesta Institucional V1.

Recomendamos leer ambos documentos para tener una idea de cómo funcionan las Mesas Técnicas y ambientarse sobre el tema de cada Mesa de su interés.

La página de cada Mesa presenta un resumen cuantitativo sobre las propuestas registradas y permite conocer el contenido de cada propuesta.

Una vez que te has registrado y has iniciado sesión en la Plataforma, además de consultar las propuestas registradas, te permite reaccionar a ellas (algunos usuarios no pueden comentar), también puedes votar a favor o en contra de las propuestas presentadas y registrar tus propias propuestas.

Inscripción.

La inscripción es un proceso muy ágil y sencillo. Basta ir a la opción que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla de la Plataforma y hacer clic en la opción que dice “Inscríbete”. Tienes que completar tus datos personales y de contacto (nombre, apellido, email), luego debes poner una contraseña que tenga un mínimo de 8 caracteres. A continuación se debe marcar que has leído y estás de acuerdo con los Términos y Condiciones, así como que has leído y estás de acuerdo con la Política de Privacidad. Al hacerlo recibirás un correo de validación del registro.

Validación

Para validar y completar tu registro basta con copiar el código que recibiste por email, y pegarlo o digitarlo en el formulario de tu registro. Luego de hacerlo, recibirás un correo de bienvenida con la indicación de “Descubre la Plataforma”. Otra acción disponible que te da la Plataforma es la de completar tu perfil, al cual puedes agregar tu foto o logo, así como definir la contraseña y aportar informaciones adicionales sobre ti.

Conocer la plataforma navegando por todas sus opciones

Ya puedes navegar en la plataforma y registrar tus propuestas en cada Mesa que desees. Además, puedes votar y reaccionar a cada una de las propuestas registradas por otras personas e instituciones.

Registrar sus propuestas de modificación

Una vez registrado, toda persona o institución puede registrar sus propuestas en cada Mesa que esté activa.

Es importante tener en cuenta que cada mesa tiene un período hábil para recibir propuestas y la plataforma indica el tiempo que le queda a cada Mesa.

Hagamos nuestras propuestas con tiempo. Evitemos dejar su registro para última hora