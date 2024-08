Your browser doesn’t support HTML5 audio

18/08/2024 · 12:03 AM

El libretista cineasta colombiano Dago García ha escrito el contenido de la Serie “La Primera Vez” ambientada en la realidad de Colombia a partir del año 1976, la cual ha sido dirigida por María Gamboa y Mateo Stivelberg. La misma es una producción de Netflix que se estrena en Colombia en febrero del 2023. Lleva dos temporadas, la primera con 13 episodios y la segunda con 10. Ya se ha anunciado una tercera temporada debido a la alta audiencia. https://www.eltiempo.com/cultura/cine-y-tv/netflix-confirma-la-tercera-temporada-de-la-primera-vez-

Pude acercarme a la serie por recomendación de un compañero del Foro de Municipalistas, el cual resaltó su importancia para ser vista en RD por los temas que trata sobre derechos sexuales y reproductivos, y en concreto sobre nuestras dificultades sobre el aborto en tres causales, y mucho más en las mujeres adolescentes; y yo agrego que resalta el respeto a la comunidad LGBTIQ+, las relaciones entre hombres y mujeres saludables, en general.

Me siento inmensa y muy agradecida por los espacios colectivos en los cuales estoy y y me siento parte, y por eso pude ver la serie desde la reflexión, el aprendizaje. Me animo a escribir en ese sentido, animando a ver la Serie La Primera Vez.

En las Serie se va dando una trama que teje las clases sociales de los personajes, los hechos políticos, sociales, artísticos, deportivos, de la época, y lo personal. Los eventos son ambientados con música, canciones de la época.

Creo que conviene que la Serie La Primera Vez sea vista por autoridades educativas, por maestros/as, padres y madres de familia, profesionales de la Orientación, Trabajo Social, Psicología, comunicadores, hacedores de la política, artistas, y público en general. Esto así, dados los bajos niveles de formación que en esta materia tenemos en nuestra sociedad dominicana, sobre la educación sexual, la filosofía del cambio como transformación y reflexión conflictiva, por las recomendaciones de lecturas de libros; todas acciones necesarias de manera individual y social.

Aunque la temática es sobre adolescentes; la documentación, el trato de los temas con profundidad y erudición filosófica-social-política, fecunda imaginación sobre la historia y la interioridad de los personajes, nos sirven para hacernos preguntas a los adultos y hacer espacios de discusión profesionales, también en las organizaciones de padres, madres, tutores, amigos/as, con el liderazgo social de la escuela y de las organizaciones comunitarias. Eso se está haciendo en Colombia en los medios de comunicación. Se conversa con los participantes en la serie de diferentes maneras (escritores, actores, actrices), y los foros de discusión son acompañados con profesionales de la conducta social e individual, y hasta con familiares de los jóvenes actores.

Los actores principales dentro de los jóvenes son Francisca Estévez que hace el personaje de Eva Samper (feminista, se trata de una abstracción de la mujer rompiente con la cultura tradicional); Emmanuel Restrepo que hace el papel de Camilo Granados (un joven profundamente enamorado, medio tradicional, pero abierto, con sus reservas, que se va atreviendo a acompañar sin condiciones a su casi imposible e inalcanzable enamorada, Eva Samper; Sara Pinzón que hace el papel de Luisa Salcedo (la joven embarazada que sufre los dilemas de la madre soltera y convive con los rechazos de la sociedad, en el sistema educativo, su familia) ; Sergio Palau que hace el papel de Martín Salcedo (machista, violento, buen y controlador hermano de Luisa Salcedo y que experimenta por momentos conflictos de preferencia sexual); Julián Ceralti, con el papel de Gustavo Pabón (abiertamente gay y tartamudo); Brandon Figueredo con el personaje Álvaro Castro (deportista del fútbol con poco n interés por los estudios); Mateo García, con el personaje de Rodrigo Arbeláez la voz racional, el artista del grupo, dulce, que asume tener la relación con la joven embarazada); Verónica Orozco como Ana Larrarte (madre de Camilo Granados en proceso de cuestionar el rol de la mujer que trabaja desde la casa y que dejó de estudiar para casarse; el personaje de Santiago Alarcón como José Granados (esposo de Ana, machista, posesivo, controlador, retrógrado, violento, autoritario); con otros personajes salen los temas de las relaciones abiertas, la experimentación con drogas; la juventud con discapacidad cognitiva; otros/as hacen el papel de las autoridades, profesores de religión, de filosofía, de química, etcétera. Todos con relaciones y posiciones conflictuadas, lo cual es transversal en el tratamiento de los temas y en las personalidades de los personajes.

https://youtu.be/hAruSqVRFWQ?si=Bs9Hxzesa8ENFd5n

Se tratan las realidades de la apertura de los colegios de hombres en el que también entran mujeres como Eva Samper, y Luisa Salcedo; las organizaciones de estudiantes, la participación de padres y madres en las escuelas, todo en un contexto de un colegio llamado José María Root.

Los libros que se van recomendando a leer a través del personaje de Eva Samper encabezan los 13 episodios en la primera temporada:

1) Como Lisístrata que encabeza el primer capítulo, libro de Aristófanes que se usa para cuestionar la violencia en la resolución de conflictos en el machismo violento.

2) La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Se presenta a la mujer, con Margarita Gautier, mujer deseada, fascinante y rechazada, Representa la ambigüedad de la época (1884) sobre el deseo y el valor de la mujer.

3) Retrato del artista adolescente del escritor irlandés Jaimes Joyce (publicada en el 1916). Se trata de un libro semi-biográfico representado en el personaje Stephen que relata sus vivencias de niño, luego niega sus sentidos y el placer estimulado por ideas religiosas y finalmente acepta sentir.

4) Una habitación propia, de Virginia Woolf (1929), trata sobre las dificultades de las mujeres para expresarse, para ser escuchadas, y por eso cree que para escribir literatura hay que tener una habitación propia y dinero, en definitiva, autonomía.

5) La letra escarlata, libro del escritor de EEUU, Nathaniel Hawthorne, año 1850. En un acto de defensa de la profesora Estela (actriz Cecilia Navia) que es un hombre casado quien abusaba de ella en todas las variedades de la violencia de género. Sin embargo, es acusada, estigmatizada y señalada como una vergüenza. En la novela se trata de una mujer que se enamora y embaraza de un ministro de la iglesia. Se le se marca a la mujer a con la letra de A en el pecho de color escarlata, que quiere decir Adúltera.

6) Siddartha es un libro del escritor, pintor, Premio Nobel de literatura Herman Hesse (1922), alemán y nacionalizado en Suiza. Se trata de poner por encima el respeto por encima de la apariencia, y el no estar vigilando, discriminando, sobre todo a las mujeres, por su forma de vestir. Se trata de la faceta de la juventud de manejar las turbulencias anímicas internas mediante la respiración, mantras…la espiritualidad del amor.

7) Tess de los d`Urbervilles. Novela escrita por Thomas Hardy, inglés, escrita en el 1891. La mujer como objeto sexual. Se presentan idealizaciones de las mujeres, y éstas ser víctimas por su ignorancia sobre la sexualidad.

8) Las Penas de amor del joven Werther. Del autor alemán Johann Goethe

(1774). Retrato de amor no correspondido por ya haber un compromiso de la persona amada, romanticismo tóxico suicida.

9) Así habló Zaratustra. Este capítulo es ambientado en este libro de Friedrich Nietzsche. Se plantea la creación de sentido, la definición de propósitos a través del interior de la persona misma.

10) Las enseñanzas de don Juan. Autor de Estados Unidos. Carlos Castaneda. (1974). Experimentación con plantas psicotrópicas, de estados de conciencia con alucinaciones. Parte de la cultura de la época.

11) De Profundis. Libro de Oscar Wilde, poeta irlandés. La sociedad lo lastimó duramente por la homosexualidad. Aparece este tema en la serie.

12) Jungla de Asfalto. Película del 1950. Trata del tema de robos, las consecuencias y el tratamiento.

13) El guardián entre el Centeno. Novela del estadounidense Jerome David Salinger. Trata sobre la decepción y la dureza en la adolescencia.

Hasta acá una breve ambientación, principalmente, de los primeros 13 capítulos de la primera temporada.

Temas como las relaciones abiertas se tratan como una experimentación de jóvenes, no se profundiza, y por eso requiere de un tratamiento dirigido por un profesional, o con una reflexión y estudio de los jóvenes al estilo que propone Friedrich Nietzsche.

Hay que reconocerle a la Serie La Primera Vez, la honestidad, la autenticidad y el detalle con que se tratan las vivencias, la música, la realidad, de la juventud de los años 70 y 80. El escritor Dago García partió de vivencias casi autobiográficas de sus años de juventud y estudiante de la secundaria en un país de Latinoamérica y el Caribe: Colombia. En la serie se podría ver reflejada la juventud hispana urbana de los 70: para mí, un buen logro en muchos sentidos. Gracias Pedro Hernández por la recomendación.