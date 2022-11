¿Se cumplen los derechos de la niñez?

En ocasión del Día de la Niña, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalo que el 65% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) con edades entre 1 y 14 años de la República Dominicana ha sufrido violencia física o psicológica de sus cuidadores, en franca violación de los derechos de la niñez.

Otra forma de violencia reseñada es la violencia sexual que afecta principalmente la vida de las niñas y mujeres adolescentes bajo la forma del matrimonio infantil, las uniones tempranas o el embarazo adolescente.

Si bien gracias a los esfuerzos tesoneros de las organizaciones de la sociedad civil se lograron avances importantes, los “matrimonios infantiles” o uniones tempranas siguen en la palestra demostrando que los instrumentos jurídicos, si bien son indispensables, no son suficientes para la erradicación de las malas prácticas y que para cualquier cambio signigicativo se necesita educación y participación proactiva de la colectividad.

Para luchar con estos flagelos, la educación y la lucha contra la pobreza son los pillares esenciales de cualquier política de prevención de la violencia.

En este tenor, este verano 120 niños, niñas y adolescentes de la Fundacion Abriendo Camino, situada en Villas Agrícolas, participaron en la realización del mural colectivo “Juntos podemos garantizar nuestros derechos”, con énfasis en la no violencia contra la niñez, y con la finalidad de concientizar a los y las participantes, y a la comunidad, que se vio envuelta en el proceso.

La actividad inició con un “Taller de Sensibilización sobre derechos de la niñez” y con la recogida de saberes previos sobre este tema. Algunos de los inscritos demostraron un excelente manejo sobre la Convencion de los Derechos de la Niñez, la ley 163-5 y los principales derechos. Lo que permitió profundizar los contenidos y, a la vez, formar a los que carecían de experiencia previa.

Durante estas dinámicas los niños, niñas y adolescentes opinaron que muchas veces sienten que los Derechos de la Niñez no se cumplen, o que simplemente los adultos al no conocerlos los violentan, y que aun conociéndolos por diferentes carencias estructurales no los pueden alcanzar.

Luego de estas sesiones se pasó a plasmar los derechos en el papel y los participantes fueron exponiendo el significado de su pensamiento. La gran mayoría dio a entender lo abstracto que muchas veces son los Derechos de la Niñez para su comunidad y cómo muchos de los derechos se deben todavía conquistar.

Posteriormente, el muralista Olivier Bertoni les mostró un boceto unificado del mural a realizar que recogía sus ideas, ofreciendo la oportunidad a que todos pudieran dar sus críticas y hacer los cambios de lugar antes de pasar a la ejecución de la obra sobre las paredes del Liceo Manolo Tavárez Justo, en la calle Félix Evaristo Mejía de Villas Agrícolas.

Gracias a la imaginación de los niños, niñas y adolescentes se sorteó la dificultad de plasmar los Derechos de la Niñez en un mural, pintando personajes un tanto fantásticos fruto de la creatividad de los jóvenes artistas.

El producto final es una obra que interpela, que da a entender que alcanzar los Derechos de la Niñez es parte de una lucha permanente y da cuenta de las dificultades que todavía existen para la mera difusión y aplicación de estos derechos.

En conclusión, dense una vuelta por Villas Agrícolas para admirar una obra valiosa auspiciada por la Fundación Abriendo Camino con el patrocinio de Altice y de la Cooperación Española, realizada por los niños y niñas y adolescentes de este barrio y el muralista Olivier Bertoni