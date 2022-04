Prácticamente no hay día sin noticias sobre decomiso de grandes cantidades de cocaína…¡Toneladas en pocos meses!...Y si a eso le sumamos las inmensas operaciones de lavado de dinero sucio en amplios renglones de negocios (bancas de apuestas, industria inmobliaria, vehículos nuevos y usados, tiendas de artículos caros, etc. etc. etc.), dinero que en parte es ampliamente derramado, debemos convenir en que hemos alcanzado la categoría de potencia continental en la materia, con un posible sálvese quien pueda sin solución (a menos que el Gobierno proceda con toda energía, como esperamos)