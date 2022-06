Sagrada petición a Lucifer

Transcribo copia de una comunicación oficial que me ha llegado desde el Cielo: “Señor Lucifer Diablo Demonio, domicilio conocido. Señor Lucifer: Me permito distraer su muy sobrecargada atención para solicitarle que cuando el nombrado Fausto Miguel Cruz llegue a su fatídico reino (ojalá que sea lo más pronto posible) le aplique el máximo castigo que figure en su terrible inventario, por haber asesinado sin ninguna compasión a Orlando Jorge Mera, humano muy meritorio y leal seguidor de quien suscribe. Debe usted saber que, por más que algunas personas me lo pidan, nunca aceptaré en mi reino a dicho sujeto. Gracias. Atentamente, Dios”