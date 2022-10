Reelección asegurada

Luis Abinader planifica las cosas con su gente adecuada. Luis Abinader sopesa con tiempo sus decisiones, consultando aquí y allá. Abinader toma en cuenta los costos mínimos y máximos de cada cosa. Abinader no quita y pone gente a cada rato, a menos que alguien meta la pata o haya metido la mano. Abinader no hace gala de permisividad con la gente de su partido. Abinader no pronuncia discursos ante grandes multitudes. Abinader habla muy claro, lo mismo en Washington que en Puerto Príncipe…(Luis Abinader no lo dice ni lo dirá, pero sabe bien que hasta ahora -por lo menos hasta ahora- tiene franco el camino hacia la reelección en el 2024)