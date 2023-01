Rediseñando el mañana

Todos estamos invitados a reimaginar juntos nuestros futuros. Estamos obligados a rediseñar el mañana en torno a los principios de cooperación, colaboración y solidaridad sintonizando las fuerzas emprendedoras y esperanzadoras de la sustentabilidad de manera responsable para construir el mundo que necesitamos y que queremos.

Hay que comenzar por despertar instituciones y personas en cuya agenda no figura el mañana y que viven aterradas del futuro, tal como expresa el filósofo francés Gilles Lipovetsky: “Los mismos que quieren vivir en el presente, viven ansiosos y aterrados del futuro”.

Hagamos un ejercicio de reflexión sobre el rediseño del futuro mediante el análisis del valioso Documental “Rediseñado el Mañana o como diseñar el futuro”,presentado por IKEA en el marco de la edición 2021 del Madrid Design Festival.

Su director, el cineasta vasco Pedro Aguilera, aborda desde diversas disciplinas cómo debemos diseñar el futuro para afrontar los desafíos ecológicos, demográficos, económicos y de convivencia a los que nos enfrentamos.

La cinta cuenta con la participación de Vicente Guallart, experto en interacción entre naturaleza y tecnología; Juhani Pallasmaa, exdirector del Museo de Arquitectura Finlandesa; Stephanie Chaltiel, fundadora de MuDD architects.

También presenta voces autorizadas de otras disciplinas, como Mar Romera, psicopedagoga y experta en inteligencia emocional; el filósofo Gilles Lipovetsky; el diseñador y activista por la conservación de los océanos, Cyrill Gutsch y la directiva de IKEA experta en sostenibilidad, Jeanette Skjelmose.

El documental de una duración de 46 minutos, resulta de gran interés y para gobernantes, ministros, legisladores, diseñadores de políticas públicas, empresarios y entidades empresariales, autoridades municipales, universidades, instituciones de formación técnico profesional, economistas, planificadores, sociólogos, psicólogos, medios, comunicadores, profesores, estudiantes y ciudadanos en general,

El diseñador y activista por la conservación de los océanos y la ecoinnovación, Cyrill Gutsch, nos dice: “llevamos a un punto de la humanidad en que nos damos cuenta de que la forma en que hemos diseñado nuestras vidas, nuestra presencia en este planeta es defectuosa y destructiva. Nos ha conducido a una situación en que nuestra supervivencia y nuestro futuro están en peligro”.

El filósofo Gilles Lipovetsky declara: “debemos ser capaces de rediseñar el mundo y sobre todo tenemos que hacerlo; el desafío ecológico y el desafío demográfico y también de la convivencia… Estoy convencido de que la solución para el futuro está en la innovación, está en el desarrollo de la inteligencia humana, en el desarrollo de las ciencias y las nuevas tecnologías”.

En cuanto al progreso tecnológico, en el documental sobre el futuro realizado IKEA, se precisa que no hay que desacelerar la industria y la tecnología, sino que hay que dar un gran salto y darles un gran impulso.

La revolución ecológica requiere la movilización de todos los actores de la vida social. Se tienen que movilizar tres grandes instancias, es decir, los estados, la empresa privada y los organismos de investigación.

La educación constituye una de las palancas del rediseño del mañana partiendo del propio individuo. Para la psicopedagoga Mar Romera “el futuro del planeta viene de la mano de la educación, la infancia es la materia prima más valiosa”. Además, apuesta por una escuela en la que se “rompan” los muros de la escuela tradicional y que “ayude a cada niño a encontrar su mejor versión”

Por su parte, Gilles Lipovetsky señala: “Rediseñar el mundo implica rediseñar la educación y en particular la escuela. El mundo de mañana será mejor si las mujeres y los hombres no nos consideramos solo productores, si no como personas que se pueden expresar, hacer las cosas que amamos y dar un lugar a las enseñanzas artísticas y a las humanidades en la escuela”.

Aquí no partimos de cero. Resulta alentador el Programa Futuro en Acción de la empresa Cemex Dominicana en el cual tanto sus colaboradores y familiares son sensibilizados para construir un futuro en armonía con el cuidado del medio ambiente. Hay otras empresas con el mismo compromiso.

Mueve a ver y analizar el documental “Rediseñado el Mañana o como diseñar el futuro”lo expresado en el mismo por Gilles Lipovetsky: “No es mirando hacia atrás con nostalgia que se deben enfrentar los desafíos del futuro”.