En el mes de octubre de 1959 Wenceslao Marcial Guillén Gómez (Wen), reunió a Rafael Fermín (Fello), Manuel Armando Bueno Pérez y a Homero Herrera Velásquez, en la galería de la casa No. 2, de la calle Eladio Victoria, en el lugar conocido con el sobrenombre de El Pantalón, para comunicarles a los tres, los planes que él, Wen, había ideado desarrollar en Santiago de los Caballeros para combatir la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Quienes han leído en Acento.com.do mis artículos sobre: “Unión de Grupos Revolucionarios Independientes” (UGRI), fundado por Wen, conocen otros planes de la formación y lucha de los Panfleteros de Santiago, nombre despectivo que le pusieron los criminales, asesinos y torturadores de la cárcel La 40, de Ciudad Trujillo, hoy Santo Domingo.

Saben que Wenceslao Guillén decidió embarcarse con los miembros de UGRI en la confección de un volante y distribuirlo por los diferentes barrios de Santiago, diciéndole a Rafael Leónidas Trujillo Molina que él era un mierda.

Hemos visto a Wen, como todo gran estratega, había conquistado a estudiantes, zapateros, plomeros, pintores, albañiles, visitadores médicos, locutores, vigilantes, sastres, a jóvenes y personas mayores de edad.

Manuel Bueno en su libro: “Cárcel y Guerra” (De una cárcel de TRUJILLO a un comando de abril), refiere a sus compañeros de prisión, entre ellos a: Wen, Manuel, Enriquito, Fellito, Prud’Homme (El Negrito), Francisco, José Tallaj, Liz, el alemán, Tineo, Ucho Capri, Díaz Hernández, Manolo, Bueno, Tejada Florentino, Manolico, Manolito, Luis Gómez y a Minerva Mirabal; además da los nombres de los torturadores y criminales describiendo sus métodos de tortura.

Algunos fueron los elegidos para participar en esta patriótica acción. La primera actividad de UGRI fue la tirada de grapas en las principales calles de Santiago y frente al Estadio Radhamés Trujillo para producir un taponamiento de vehículos en las pocas calles de la ciudad que conectaban con el estadio de baseball.

En esa acción revolucionaria participó Wen en la organización y solo utilizó a miembros de UGRI de Pueblo Nuevo y de El Ejido.

En la página 16 de la edición de El Caribe del 2 de febrero de año 1960, Domingo Saint Hilaire (hijo) publicó una crónica titulada: “Estudiantes de Santiago Apoyan Trujillo se postule”.

En esta foto se destacan las caras de quienes no estaban con los miembros de UGRI, pero si formaban parte de un grupo de estudiantes que pedían la postulación del Generalísimo Trujillo.

En la segunda foto se destacan las autoridades que presidieron la manifestación encabezada por el gobernador José Antonio Hungría.

En la parte inferior de la foto se ven los participantes y en el centro de la última línea se distingue la cara de Ramón Antonio Veras (Negro), Segundo Vocal y destacado miembro del Comité Organizador a quien se escuchaba alabando a Trujillo en los espacios nocturno de la emisora La Voz de la Reelección de Expedí Pou Saleta en Santiago, donde se transmitía el programa dirigido por José Rojas para promover la actividad trujillista.

Como dato curioso de ese mitin fue celebrado justamente el mismo día que fueron asesinados una parte de los Panfleteros de Santiago, como se puede comprobar en “Cárcel y Guerra”, (De una cárcel de TRUJILLO a un comando de abril).

Personalmente he escuchado negar la participación de Negro Veras en los Panfleteros de Santiago a Homero, Herrera Velásquez, Pedro Sánchez Buldier, Domingo Antonio Cepeda, Rafael Colón, Frank Benedicto, Ramón Mata Echavarría, Enrique Almánzar Núñez, Miguel Luna, Hemenegildo Enrique Pérez Simó (Quiquito), Teófilo Daniel Pérez Prud’Homme y otros no panfleteros ligados a esa acción patriótica como lo fue doña Thelma Guillen, el Dr. Rodríguez Calvo, Rafael Rodríguez y a José Mauricio Estrella Luna.

Otra mentira se produce cuando Negro Veras escribe en el apartado No. 60 de unos de sus artículos y dice: ¨Del mitin me entere luego por la prensa, no tiene ninguna incidencia en el mismo cuando aparece en la foto anterior…¨

2 de octubre del año 2024.