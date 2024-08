Sistema político dominicano…Sistema… ¿Cuál “sistema”?…Eso no existe, pues da lo mismo éste, aquél o el otro, pues piensan igual, hacen lo mismo, no importa si Gobierno u oposición… ¿Dije “oposición?..¿Cuál oposición?..No hay nada de eso ni de aquello, pues ninguno sostiene, como en el pasado no tan remoto, un discurso ideológico de izquierda, derecha, socialcristiano o lo que fuera….Porque no es lo mismo un Peña Gómez, un Bosch y un Balaguer, que estos que hoy tenemos, que no proponen cambios verdaderos, que no teorizan, ni debaten con altura, ni citan a ningún clásico…(En fin, ¡Qué aburrido se ha puesto este país!).

