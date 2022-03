¿Qué será de Guillermo?

¿Sabe alguien qué es de Guillermo Moreno, más allá de una declaración de prensa de vez en cuando? ¿Me pueden decir en qué paralelo del mapa ideológico se sitúa; si de centro a centro, si de extremo a extremo; si rojo o amarillo, si azul o rojo? ¿Quién me dice de sus pasos; si se junta con la gente, si viaja de pueblo en pueblo; si agita o no los sentimientos de las masas populares? ¿Pueden decirme si Guillermo Moreno es oposición o lo que sea; si tiene un pensamiento radical sobre cualquier materia; si es soñador o político? Por favor, aclárenme todo eso, porque sinceramente lamento que Guillermo Moreno no figure en las primeras planas