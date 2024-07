Your browser doesn’t support HTML5 audio

01/07/2024 · 12:02 AM

Cuando veo un vertedero en cualquier calle o avenida sin que se castigue a nadie; cuando veo que el conductor de un carro, camión, camioneta o motocicleta se pasa un semáforo en rojo o circula en vía contraria sin ser detenido; cuando un vehículo con el escape recortado me interrumpe el sueño con su diabólico escándalo y ninguna autoridad lo castiga; cuando veo una difamación pagada contra un funcionario serio…Cuando veo todo eso y mucho más indecencias, de pronto me sorprende una frase: ¡Qué malo que soy de aquí!…Y vienen a mi mente otros muchos países civilizados en los que sí me hubiera gustado haber nacido…(¡Pa que lo sepa!).