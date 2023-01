¿Qué es el PRM?

Juan Th pregunta lo que muchos hemos preguntado: “¿Qué pasa con el PRM, que no lo siento en el escenario político cotidiano, a pesar de ser el partido del Gobierno de Luis Abinader? ¿Qué pasa con el PRM, que no lo veo ni lo siento en las calles, los barrios, los parques, las universidades; en fin, en los frentes de masas donde debe hacer el trabajo de afiliación, educación y concienciación? No opina sobre los grandes temas. No está en el debate, obligando al presidente Abinader a intervenir como si fuera el único vocero, tanto del partido como del gobierno”… (¡Ay, Juan: el PRM no es partido con ideología, sino una simple agencia electoral!)