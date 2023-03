Pregunta judicial a Luis

¿Que Danilo Medina no sabía nada de lo que se acusa a dos de sus hermanos, a su jefe de escolta y a tres de sus más importantes ministros? ¿Que ese señor no se ha atrevido a decir que ignoraba todos los hechos que aluden dichos casos judiciales? ¿Que, en bien suyo y de su partido, no ha condenado tales ocurrencias, en caso de ser ciertas?...Entonces, cabe la pregunta: ¿Cómo se explica, y quién lo explica, que este señor no haya sido citado por el Ministerio Público ni siquiera como posible testigo circunstancial? (Hay que preguntárselo al jefe del Poder Ejecutivo, de quien depende el Ministerio Público, por más “independiente” que sea)