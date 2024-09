Desde que la conozco, hace mucho, mucho tiempo, no la he visto derramarse en elogios por ningún falso líder político, sea de izquierda o de derecha; no la he visto escribir o hablar que no haya sido en defensa de derechos y reclamo de deberes; no la he oído ni la he leído proclamar su apoyo a ningún abuso; no la he visto lejana a la lucha colectiva contra todo tipo de intromisión extranjera en nuestros asuntos; no la he visto negar su apoyo a las causas auténticamente revolucionarias aquí y en el resto del mundo…(Resumo: por eso y más que pudiera agregar celebro con orgullo ser miembro de la generación periodística de Margarita Cordero).

