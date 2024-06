Your browser doesn’t support HTML5 audio

27/06/2024 · 12:02 AM

No hablan francés y mucho menos creole, pero elevan la negritud y su inmensa patria tribal con orgullo (los haitianos no elevan nada). En su conciencia tienen a Jomo Kenyatta, su ejemplo inspirador, su patriotismo sin mancha, su africanidad trascendente (los haitianos no tienen a nadie que los inspire). Abogan por la paz desde el Índico hacia el resto de los mares (los haitianos han olvidado hasta ser buenos vecinos)…¿Podrán los kenianos entender lo que es Haití y cómo proceder a pacificarlo? ¿Podrán, con mil hombres como máximo, entenderse con el pueblo haitiano para acabar con tan inmenso caos? …(Tengo mis dudas).