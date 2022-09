Pío Baroja y nosotros

En 1904 Pío Baroja, una de las conciencias españolas más lúcidas, definió las siete clases de ciudadanos que tenía entonces España, sin imaginar que también definía a los dominicanos de hoy:1) Los que no saben; 2) Los que no quieren saber; 3) Los que odian el saber; 4) Los que sufren por no saber; 5) Los que aparentan que saben; 6) Los que triunfan sin saber; 7) Los que nunca sabrán; 8) Los que es mejor que no sepan, y 9) Los más saben, que son los políticos que viven gracias a que los demás no saben...(Pio Baroja lamentablemente ignoró una expresión dominicana que se impone a toda ignorancia: “¡Prefiero no saber!”)