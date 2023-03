Otro que usó su dolor

Chris Rock y Will Smith.

Hace unas semanas escribía sobre la utilización del dolor como acicate de la creatividad. En ese caso me refería a cantantes; hoy tengo un nuevo ejemplo con el más reciente especial de Chris Rock, comediante y actor que recibió la pescozada que le propinó su colega Will Smith en la ceremonia de los óscares del año 2022 delante de un salón lleno de gente elegante y quince millones de personas en la audiencia televisiva en tiempo real, probablemente varios cientos más en diferido.

Una situación que le trajo dolor físico y, evidentemente, también emocional. No solo por la humillación de recibirlo delante de todo el mundo, sino también por algo que ha sido evidente en toda su trayectoria: le preocupan los efectos que las acciones violentas cometidas por negros puedan tener para esa población en los Estados Unidos.

Así, en vez de concebir un espectáculo para devolver el golpe, él utilizó la oportunidad para educarnos a todos sobre el contexto que rodeó esa acción. Esperó el momento adecuado para exhibir su especial, lo realizó en vivo y a través de una plataforma mundial justo una semana antes de la nueva edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En el espectáculo, disponible en Netflix, se refiere a acciones de su propia familia, con lo cual personaliza y hace relevante la situación, y también, imposible no hacerlo, a problemas que tiene su país y que trascienden las diferencias raciales, como por ejemplo la búsqueda de la fama por tantos de sus compatriotas y lo que él usa como título del espectáculo, la “indignación selectiva” (Selective Outrage).

Una consecuencia de ser ciudadano de los Estados Unidos y no específicamente negro es el referirse a personas de la actualidad para ilustrar un punto. Hay que tener el celular a mano para poder identificar algunos de los ejemplos de tan específicamente contemporáneos que son. Por alguna razón, sea quien sea que esté hablando, en EEUU se le concede un exceso de atención en el presente, descartando las referencias a figuras del pasado.

El personaje más antiguo mencionado por Rock es Harriet Tubman, fallecida en 1913, conocida por haber escapado físicamente de la condición de esclavitud en 1849 (cinco años después de la finalización de la ocupación haitiana en RD), haber ayudado a unas trescientas personas más a escapar geográficamente de territorios esclavistas (razón por la que le pusieron el apodo de “Moisés”), más tarde haber colaborado con los abolicionistas durante la guerra de secesión y todavía más tarde haber sido una defensora del voto de las mujeres. Una verdadera heroína y una figura que seguro también vivió situaciones jocosas y que ameritaría varios documentales, películas, libros y por qué no, hasta una sesión en tono de risa, como pudo hacer el italiano Roberto Benigni sobre la situación de los judíos en la Italia fascista de los años 1940.

El especial aborda muchos factores que él cree que pudieron contribuir a la situación en la que se vio hace un año y vale la pena verlo, más allá de admirar la capacidad de autocontrol y trabajo de este artista.

Por si se animan a verlo, aquí les pongo enlaces a algunas de las figuras mencionadas, para que tengan referencias cuando aparezcan en este monólogo. Charles Barkley y Klay Thompson son jugadores de basketball (el primero ya se retiró), Herbie Hancock se mantiene activo como músico, Jason Momoa no es tan buenmozo como Chris Rock quiere hacer parecer. Es verdad que el rapero Snoop Dogg tiene una tradición de colaboración haciendo anuncios de servicios financieros, Anita Baker y Doja Cat son cantantes de diferentes generaciones, mientras que Run-DMC fue uno de los primeros grupos de hip hop de los años 80 Wakanda es un lugar mítico en África, popularizado en los dibujos animados de los sesenta y que dio origen a la película Black Panther: Wakanda Forever, nominada a 5 premios Óscar en este 2023 (y ganadora de uno solo).

Me salto las más conocidas como Elon Musk, Serena Williams, Morgan Freeman, Meghan Markle, O.J. Simpson y su abogado Johnnie Cochran, Beyoncé y su esposo Jay-Z, Muhammad Ali, Oprah Winfrey y su amiga Gayle King, ambas presentadoras de televisión, así como los programas de televisión y radio The Talk, The View, Drink Champs y The Breakfast Club, con su animador Charlamagne tha god.

Un regalo especial: la canción Summertime, bellísima