Once años acentuados

Porque durante cuatro mil días ha puesto el acento crítico en todo discurso político que acentúa nuestros acentuados absurdos; por su acentuada conducta crítica ante la acentuación de todo hecho inadmisible; por su acentuada pasión por los sueños que animan a este pueblo; por manejar con propiedad toda noticia que merece el mejor acento profesional; por no aceptar que no se acentúe toda palabra que por falta de acento pueda perder su sentido; por mantener acentuadamente un estilo que acentúa el valor de la prensa digital; porque desde que nació he contribuido felizmente a esa acentuada historia…Por todo eso celebro con alborozo los 11 años de Acento