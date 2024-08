Your browser doesn’t support HTML5 audio

15/08/2024 · 12:04 AM

Acaba de concluir la versión XXXIII de las olimpiadas modernas, Paris 2024, con casi ninguna sorpresa en lo referente a cuáles países encabezarían el medallero. Se tiene que destacar la cerrada lucha escenificada entre Estados Unidos y China por capturar el mayor número de medallas de oro, cada una de estas superpotencias obtuvo 40 medallas doradas, pero EE. UU dejo detrás al gigante asiático en la recolección de plata y bronce.

Fue notoria la ausencia de Rusia en estos juegos, debido a que este país ha estado entre los tres más destacados competidores de estos certámenes desde los años de la guerra fría, cuando conformaba la URSS, y después cuando se convirtió en Federación Rusa. La causa de esta ausencia se debe a que el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió suspender, en octubre del 2023, la participación en los Juegos Olímpicos de Paris al Comité Olímpico Ruso y al Comité Olímpico de Bielorrusia, tras la invasión de Rusia a Ucrania y el apoyo dado por Bielorrusia a esta acción.

Otro asunto a destacar de París 2024 fue la polémica suscitada por la inclusión, en algunas competencias para mujeres, de algunas atletas “trans” y mujeres con altos niveles de testosterona. Los casos más sonados fueron el de la boxeadora argelina Imane Khelif, ganadora de la medalla de oro en el peso welter del torneo olímpico de boxeo, y el de la pugilista taiwanesa Lin Yu-ting, de quienes el COI han dicho que cumplen con las normas medicas aplicables de acuerdo con las reglas 1.4 y 3.1 de la Unidad de Boxeo de Paris 2024.

Paris 2024 fue un derroche de glamour y grandiosidad, el país anfitrión, Francia, gasto más de US$10,000 millones, Paris albergó unos 15 millones de turistas de todo el mundo, recibió más de 10,714 atletas procedentes de 206 países que compitieron por lograr una medalla en uno de 32 deportes y dentro de esa vorágine estaba Marileidy Paulino, una atleta oriunda de “un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol” como dijo Pedro Mir.

Ese país, al que hace referencia el poeta nacional, está vibrando de emoción y júbilo por la medalla de oro obtenida por Marileidy Paulino en la competencia de los 400 metros lisos femenino, cuya distancia recorrió en 48.17 segundos (cuarenta y ocho segundos y diecisiete centésimas), con ese tiempo, “la gacela de Don Gregorio” implantó un nuevo record olímpico para la distancia. De paso la corredora dominicana pasa a la historia como la primera mujer en obtener una medalla de oro olímpica y también la primera persona nacida en la Republica Dominicana en ostentar un record olímpico.

Para entender la magnitud de la hazaña de Marileidy Paulino, es necesario analizar, en el cuadro de abajo, la distribución de las medallas de oro olímpicas de Paris 2024. Los 10 países (5% de los participantes) que encabezaron el medallero olímpico se alzaron con 200 medallas de oro (61% del total), las otras 128 medallas de oro disputadas se repartieron entre 53 países, un promedio de 2.4 medallas de oro por país, el país obtuvo una medalla de oro y dos de bronce, los otros 143 países participantes no lograron obtener ninguna medalla de oro.

La pregunta del millón es ¿Cuáles son los factores que permiten a un país alcanzar al menos tres medallas de oro de manera sostenida durante varios certámenes olímpicos? La respuesta a dicha interrogante la podemos tener si identificamos que tienen en común los 10 países que obtuvieron el mayor número de medallas.

Asumimos la hipótesis de que existen tres variables que explican, en muy alta proporción, las medallas de oro logradas por un país en unos juegos olímpicos, estas variables son: (i) Tamaño de la economía (PBI);(ii) población; e (iii)Índice de Desarrollo Humano (IDH) y una cuarta variable que se podría agregar a esta hipótesis es el presupuesto nacional (expresión de la política deportiva) que se invierte en el desarrollo de atletas de alta competición.

Otras variables explicativas para la obtención de algunas medallas de oro son: la practica masiva de algún deporte olímpico por parte de la población, son los casos del tenis de mesa en China, el football en Brasil, Argentina y Uruguay y el baseball en República Dominicana, para mencionar algunos casos. También puede ocurrir que un país, eventualmente, pueda obtener dos o tres medallas olímpicas cuando se presenten ciertas características fenotípicas en sus atletas, unido esto a un entrenamiento cuidadosamente planificado, ellos pueden ser los casos de los extraordinarios velocistas de Jamaica y los asombrosos corredores de fondo de Kenia y Etiopia.

Volvamos al medallero del “top ten”, para darnos cuenta de que tienen en común los países aparecen en ese cuadro:

a) Nueve de los diez pertenecen al grupo de las 15 economías más grandes del mundo, la única excepción es Holanda que ocupa el lugar 18.

b) Ocho tienen una población superior a los 50 millones de habitantes, con excepción de Australia (27 millones) y Holanda (18 millones). China, es el más poblado de ese grupo, con 1,425 millones de habitantes, siendo el segundo país más poblado del mundo, cabe señalar que en el globo terráqueo solo unos 25 países superan los 50 millones de habitantes.

c) Forman parte de los países con más alto Índice de Desarrollo Humano (IDH), este índice se fundamenta en tres pilares: Ingreso per cápita, esperanza de vida al nacer y escolaridad. El valor máximo del IDH es 1 y se considera IDH muy alto cuando su valor es superior a 0.8. en conjunto este grupo de países tienen un promedio de IDH de 0.916. El único de estos países con un IDH por debajo de 0.9 es la República Popular China (0.788).

Los 10 países que encabezan el ranking olímpico: EE. UU, China, Japón, Australia, Francia, Holanda, Gran Bretaña, Corea del Sur, Italia y Alemania, tienen altos presupuestos y políticas públicas orientadas al desarrollo de atletas de alta competición. En el caso de China, Jin Can, un investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, afirmó que desde el año 2001, es decir desde que los chinos obtuvieron la sede para los juegos olímpicos del 2008, crearon una estrategia de “medallas de oro”, ello con el fin de mejorar su imagen a nivel internacional, para ello realizaron fuertes inversiones, un estimado de US$ 116 millones cada año para preparar atletas previamente identificados y reclutados de su inmensa población. La cifra mencionada implicó una inversión cercana a los US$1,000 millones en ocho años, solo en preparación de atletas de alta competición, es decir que cada una de las 51 medallas de oro obtenida por China en las olimpiadas del 2008, costo aproximadamente $20 millones de dólares. No disponemos de las cifras para estimar el costo de la medalla de oro obtenida por Marileidy en Paris 2024.

En lo concerniente al desempeño de los 34 comités olímpicos nacionales de los países de Latinoamérica y el Caribe, los mismo obtuvieron en conjunto 13 medallas de oro (distribuidas entre 10 países); 23 de plata y 31 de bronce, para un total de 67 medallas, de estas, la Republica Dominicana obtuvo una medalla de oro en atletismos y dos bronces en boxeo, con ese resultado los quisqueyanos ocuparon un muy honroso octavo lugar dentro de LAC. El liderazgo regional lo tuvo Brasil, que alcanzó apenas tres medallas de oro; siete de plata y 10 de bronce; la segunda posición la tuvo Cuba (2-1-5), en otrora líder olímpico de LAC y tercer puesto correspondió a Jamaica (1-3-2), una potencia de atletismo con su tradición de grandiosos velocistas.

Conclusión

Visto los factores que explican las medallas de oro olímpicas, y las condiciones reales del desarrollo deportivo nacional concluimos que:

La Republica Dominicana tuvo un excelente desempeño en Paris 2024, partiendo de que es un país con ingresos, IDH y población mediana. Con cerca de 10 atletas de campo y pista en pleno apogeo, incluyendo a Marileidy Paulino, el país tendría potencial, si se desarrolla un buen plan y se hacen las inversiones necesarias, de ganar al menos tres medallas en atletismo, incluyendo alguna medalla de oro para las próximas olimpiadas. Otras disciplinas deportivas en las que el país tiene una parte del camino trillado y probabilidades en el medallero, son: Voleibol femenino, béisbol, boxeo, pesas y taekuondo. Si la política deportiva del Estado dominicano es alcanzar un mejor posicionamiento en las olimpiadas venideras, deberá incrementar el presupuesto deportivo de manera muy significativa. Una medalla de oro cuesta mucho y talvez por eso Finlandia, Uruguay y Costa Rica prefieren invertir en educación de calidad.