Oferta de la PN

“Empresa estatal muy rentable ofrece empleo bien remunerado, incluyendo seguro médico, fondo de pensión, financiamiento de vehículo y vivienda, etc., etc., etc... Los interesados solo tienen que someterse a un curso básico de capacitación para dar bofetadas, patadas, trompones, culatazos y uso eficiente de macanas, garrotes, culatas y otras herramientas propias para imponer obediencia y silencio eterno. Garantizamos total inmunidad ante las leyes, pues la única sanción que se les aplicaría es el traslado o la suspensión temporal, mientras se olvidan los hechos…(Único requisito: gritar fuerte “¡Viva Trujillo!”)