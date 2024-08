Your browser doesn’t support HTML5 audio

26/08/2024 · 12:03 AM

En estos días se está pasando un video donde un entrevistador callejero le pregunta a unos alemanes residentes en el país desde hace unos 4 años (no se sabe si legales o no): qué era lo que más les gusta de República Dominicana, a lo que uno de ellos respondió:”Todo, la música, la gente, no hay reglas ni leyes”. De pronto da risa, pero reflexionando, da pena…

Mucha pena porque es cierto, en nuestro país, las leyes no se cumplen, los reglamentos sólo se les aplican a los dominicanos que no son influyentes, por supuesto, a la gran mayoría.

Revisando la Constitución de la república, noté que uno de los derechos fundamentales, es la salud y que en su artículo 60 dice que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.” Y con relación a esto último, en su artículo 57 “Protección de las personas de la tercera edad. La familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.

Se cumple? Quién en este país consigue empleo a los 60 años de edad? Qué legislación existe para que las empresas y negocios, así como instituciones estatales estén obligados a emplear a un porcentaje determinado de ciudadanos de la tercera edad?

Eso de que “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad “, que aseguradora permite que una persona mayor de 65 años de edad obtenga uno de sus planes de cobertura?

En su artículo 61 dice que: Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia:

“El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran”;

Qué pasa en los barrios de nuestras ciudades, en nuestro campo, en todas partes donde prima la pobreza y la indigencia, cuál ha sido el compromiso de los gobiernos del PR, PRD, PLD y ahora del PRM para eliminar la dura realidad que vive nuestra población marginada de la vida?

2) “El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables; combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales.”

Puro “pedacito de papel”, como dijera uno de nuestros pasados verdugos desde el poder, cuando vemos de como los gobiernos que nos han sucedido han vendido nuestra salud al empresariado privado, que se sirve con bandeja de plata del sufrimiento del pueblo dominicano. Las Aseguradoras de Riesgos de Salud – ARS son las que rigen nuestro sistema maltrecho de salud orquestando mecanismos de exclusión y discriminación en beneficio de sus intereses pecuniarios.

SENASA, ARS estatal, que debería tener un solo plan con cobertura universal, de acuerdo a la Constitución, se rige por el modelo privado que es discriminatorio y exclusivo. No estamos en contra de que funcionen ARS privadas, pero con carácter opcional, que aquel ciudadano que además de tener una cobertura digna con SENASA, pueda estar también bajo la cobertura de una ARS privada, si así lo desea.

En su artículo 5 dice: “La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas.”

Cuál dignidad? Se le llama dignidad cuando a un asegurado se le niega una cobertura porque no cuenta con una póliza inferior a otra que sí la cubre? Se llama dignidad cuando a un pobre de solemnidad se le obliga a ser cubierto por un “plan básico” de la aseguradora estatal? Es eso respeto a la dignidad humana?

Concuerda este vejamen con lo citado en el acápite 2 del artículo 61 que dice: “El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables”

De la única forma que nuestro sistema de salud esté acorde con lo establecido en nuestra Constitución es que SENASA fuese el gran cobertor de todo el pueblo dominicano con un plan único que cubra todas las necesidades de los ciudadanos que requieran los servicios de salud.

Todo es una mentira, un puro papelito, puro pedazo de papel… Cuándo vendrá el momento en que reivindiquemos nuestros derechos constitucionales? Mientras, seguiremos siendo un país hermoso y rico con un pueblo miserable, pisoteado por extranjeros que llegan a servirse de nuestra inconstitucionalidad en donde no hay reglas ni leyes para hacer lo que les da la gana, un pueblo miserable al que los políticos corruptos lo manipulan con el “boroneo” de sus fortunas adquiridas en base al desfalco de nuestras instituciones y robo del erario, un pueblo miserable que no desprecia a sus agresores oligarcas quienes le oprimen hasta sacarle los ojos para que no puedan ver como el boa los engulle. Eso somos y eso seremos hasta un día en que de alguna manera nos sacudamos de esta ignominia y podamos aclamar con orgullo que en nuestro país tenemos una Constitución que se respeta!