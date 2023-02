Nuestra Señora de la Altagracia en Nuku Hiva

A la salida de Panamá le siguieron ocho días de viaje cruzando el océano Pacífico. En esos ocho días y pensando en que se avecinaba el día de Nuestra Señora de la Altagracia, me acerqué a las personas del barco con mis imágenes en la mano para explicarle el significado de esa fecha; así, conocí varias personas que estuvieron dispuestas a saludar a nuestra virgen, otras personas le desearon un feliz aniversario, muchos me interrogaban sobre nuestra procedencia y el motivo por el cual hacíamos esta peregrinación y otros varios me hicieron saber con mucho respeto que eran de otra religión.

Nos dio mucho gusto la recepción que tuvimos en la mayoría de la gente, puesto que se prestaron hasta para cantarle a la virgen por su aniversario en sus respectivos idiomas. Esta experiencia fue realmente muy gratificante. El resto del tiempo, lo ocupamos en algunas de las actividades que el crucero ofrece cada día: clases de arreglo floral, clases de manualidades tales como tejido y bordado además de la elaboración de pulseras y collares hechas con unas hojas parecidas a la yagua. También hubo clases de ukelele y de bailes típicos de la Polinesia que fueron impartidos por profesoras que vinieron desde Hawaii pero que se hacían llamar “las embajadoras de la Polinesia”.

Asimismo, hubo varias charlas interesantísimas sobre la teoría de la relatividad y sobre la teoría del caos, que fueron dictadas por el físico-astrónomo Andy Fletcher quien además es presidente y director ejecutivo de “Life, the Universe and Everything, Inc.”, una organización sin fines de lucro; otro ciclo de charlas sobre barcos fue dictado por Mike West, capitán retirado de la Marina de los EE. UU. que fue ingeniero jefe de un gran transporte anfibio y capitán de un destructor de la Armada y que también es hijo y nieto de capitanes navales estadounidenses. La Polinesia Francesa, localizada en Oceanía y al sur del Océano Pacífico, es una colectividad de ultramar perteneciente a Francia y es nuestro próximo destino por visitar.

El domingo 15 de enero y como parte de las actividades que ofrece el crucero, estuvimos recibiendo una charla explicativa donde nos informaron los detalles primordiales e informaciones prácticas a conocer sobre las islas: su historia, geografía, cultura, lengua, moneda, clima, tamaño, población, lugares donde comprar, entre otras informaciones importantes.

La Polinesia Francesa comprende 121 islas y atolones dispersos geográficamente que se extienden a lo largo de más de 2000 kilómetros en el Océano Pacífico Sur. Su superficie terrestre total es de 3521 kilómetros cuadrados con una población de 278,786 según el censo de agosto de 2022. Está dividida en cinco archipiélagos: las Islas Australes, las Islas Gambier, las Islas Marquesas, las Islas de la Sociedad y el Archipiélago Tuamotu.

El día 16 de enero, cruzamos la línea del Ecuador, que divide nuestro planeta en dos mitades llamadas hemisferios y que se encuentra en el paralelo 0°. Pasamos del hemisferio norte que estaba en invierno al hemisferio sur que está actualmente en verano.

El miércoles 18 de enero Nuku Hiva nos dio la bienvenida. Nuku Hiva es la isla más grande del archipiélago de las Islas Marquesas y la segunda isla más grande después de Tahití en la Polinesia Francesa.

En Nuku Hiva, la gran mayoría de la población reside en Taiohae, la capital de Nuku Hiva así como la capital de las islas Marquesas, ubicada en una bahía que es tan cerrada que si se mira desde arriba, se puede ver que es la mitad del cráter de un volcán que está sumergido bajo el mar.

Nos recibieron con actos ceremoniales de bienvenida, cantando con voces potentes y tocando con tambores y caracoles. Nos llamó la atención que la mayoría de las personas son de complexión gruesa y que tienen sus cuerpos tatuados. Nos explicaron que los tatuajes son el símbolo que los identifican como personas, cuentan su historia familiar, dónde nacieron, de qué pueblo son, si son casados, la cantidad de hijos, en fin, la historia de su vida.

Pit’s Hkhmn, natural de Nuku Hiva, mostrándonos su tatuaje y portando la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia

En Nuku Hiva, están los mejores artesanos de madera tallada y desde ahí se exportan las obras para la venta en las demás islas. Otro detalle curioso es que ahí se filmó en el 2001 la serie Sobreviviente (Survivor), basada en una novela de Herman Melville llamada Typee.

En esta isla poco poblada, se pueden encontrar lugares de reunión a cielo abierto (tohua) y estatuas sagradas de piedras volcánicas (tikis, que son figuras típicas de la estatuaria polinésica), además de altísimos acantilados de basalto que se alzan desde el océano.

A pesar de que Nuku Hiva es parte del territorio francés, la moneda que circula no es el euro, sino que toda la polinesia francesa tiene su propia moneda, que es el franco del Pacífico (CFP). En términos generales, es una isla muy cara, puesto que está muy lejos de todo y todo cuesta traerlo hasta allá.

Otro atractivo es la Catedral de Nuestra Señora de las Islas Marquesas (Notre Dame) o catedral de Taiohae, que es la iglesia más grande de todo el archipiélago. Tiene las puertas talladas en madera y está construida con piedras volcánicas. La fuente bautismal tiene una base con animales tallados y en el centro la vasija de metal para el agua bendita; todo en esta iglesia es tallado. A Las ceremonias de bautizo se visten con sus trajes típicos.

Teremihi Catherme y Taupoyini Hina en la Catedral de Nuestra Señora de las Islas Marquesas

El 85% de la población de Nuku Hiva es católica. Fue maravilloso descubrir la fe católica en ellos, pues en todas partes nos encontrábamos a las personas agradeciendo por la visita de nuestra amada Virgen. También nos enteramos de que hay una estatua de la Virgen María en un cono de basalto escarpado de 300 metros de altura sobre la bahía, pero lamentablemente no pudimos verla.

Al acercarnos a los hombres para hablarles de nuestra Virgen, nos refirieron a las mujeres las que dijeron ser las encargadas del hogar y las finanzas. Todas ellas nos trataron con mucha deferencia, nos escucharon con atención, se mostraron muy interesadas en saber sobre la Virgen de la Altagracia y aceptaron de muy buen agrado los separadores con las imágenes de nuestra Virgen que llevamos para regalar.

A las seis de la tarde nos fuimos llevándonos un agradable y alegre recuerdo de nuestra visita a esta isla encantadora.

