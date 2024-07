Definitivamente, los países vecinos menos vecinos en este mundo de ineludibles vecindades son República Dominicana (¡De pura cepa!) y Haití (nación africanoide que fundara el independentismo en Latinoamérica y fuera gran plataforma solidaria de la revolución bolivariana), pues sucede que sus gobiernos no tienen una comunicación fluida; sus partidos políticos, sean de izquierda o de derecha, no practican la solidaridad; sus artistas e intelectuales no intercambian sueños e ideas; sus deportistas no juegan entre sí y sus medios (salvo Acento con Le Nouvelliste) no hacen alianzas…(Entonces, ¿cuál es el destino de esta falsa vecindad?).

