No se diga más…

Son muchísimas las encuestas útiles para el engaño y el autoengaño que se han hecho aquí en todos los procesos electorales de Trujillo para acá, y hasta ahora, gracias a la Gallup a la gente no se le había preguntado (¿a quién se le habrá ocurrido?) si estaba mucho, poco o nada satisfecho con la democracia (con esta, como ha sido; no como debiera ser), y las respuestas fueron verdaderamente aplastantes: El 54% dice estar poco o nada satisfecho y un 65% asegura estar poco o nada interesado en la democracia…Pero, agárrese: al 48% no le importa el tipo de sistema político que gobierne el país (siempre que haya soluciones, claro)